TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl „Nemuno aušros“ protestuojanti kultūros bendruomenė organizuoja 4-ąją asamblėją

2025-10-10 14:02 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 14:02

Dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos protestuojantys kultūrininkai spalio 14 d. organizuoja ketvirtąją kultūros asamblėją. Pasak iniciatyvinės grupės, į šią asamblėja jungiasi medikų, aplinkosaugininkų ir sporto atstovų sektoriai.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

„Spalio 14 d. organizuojamoje 4-oje tarpsektorinėje kultūros asamblėjoje dalyvaus ne tik kultūros, bet ir medicinos, aplinkosaugos, sporto ir kitų sektorių bendruomenės nariai“, – rašoma kultūros bendruomenės pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigiama, kad savo dalyvavimą patvirtino Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Žurnalistų profesionalų asociacijos, Nacionalinio švietimo NVO tinklo atstovai, Lietuvos Medikų Sąjūdžio, nevyriausybinės organizacijos „Aplinkosaugos koalicija“ nariai, sporto, verslo, žemdirbių sektorių darbuotojai, kultūros ir meno lauko dalyviai.

Kaip teigia kultūros bendruomenė, savo atstovus į renginį deleguoja pusė šimto įvairių sričių organizacijų.

„Tarpsektorinės kultūros asamblėjos programoje akcentuojamas visas sritis jungiantis vertybinis bendravardiklis, tolesnio sektorių bendradarbiavimo gairės. Principingai laikomasi  81 tūkst. žmonių pasirašytoje peticijoje išsakyto reikalavimo – Kultūros ministerija negali būti „Nemuno aušros“ rankose“, – tvirtinama išplatintame pranešime.

„Kultūros bendruomenės manymu, kultūra yra demokratinių vertybių pagrindas, jungiantis visas sritis. Patikėti Kultūros ministerijos valdymą politinei jėgai, kuri atvirai neigia, iškraipo ar menkina šias vertybes, yra pavojinga ne tik kultūros sektoriui, bet ir mūsų visuomenės vientisumui“, – akcentuoja kultūros protesto asamblėjos atstovai.

ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. 

Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.

