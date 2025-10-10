Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Kultūros laukas primena fronto liniją – kada viskas nurims?

2025-10-10 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 13:57

Kultūros laukas Lietuvoje pastaruoju metu primena fronto liniją. Po Vyriausybės rokiruočių ir Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ menininkų bendruomenę užliejo nepasitenkinimo banga. Prie Prezidentūros surengti protestai, skambėjo šūkiai „kultūra – ne chaltūra“, o kultūros atstovai ragina valdžią nepriiminėti sprendimų vieniems.

4

Kada kultūros lauke baigsis politinės audros ir viskas nurims? Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja buvęs Seimo pirmininkas, TV laidų prodiuseris ir vedėjas Arūnas Valinskas bei kultūros bendruomenės atstovė, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

