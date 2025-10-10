Išanalizavo itin griežtą Ruginienės kalbą ir ko nepasakė žodžiais: užkliuvo 2 dalykai

Po kritiškų pasisakymų įsiplieskė diskusijos ne tik apie tai, jog premjerės lūpomis prakalbo Remigijus Žemaitaitis, bet ir apie visą kalbos skaitymą iš lapelio, beveik nepakeliant akių.
Premjerės akys į popierių, o kalboje – Žemaitaičio apraiškos
Ketvirtadienį Seimo tribūnoje I. Ruginienė pasirodė itin griežta – pareiškė, kad opozicijos klausimuose mato „politinio spaudimo ir net šantažo atspalvius“, o opozicijos elgesys esą kvestionuoja demokratinius procesus.
Premjerė prie tribūnos žengė apsirengusi juodai. Progos įkąsti premjerei nepraleidę oponentai sako, kad premjerė apsirengė deramai, mat socialdemokratai esą laidoja kultūrą, perdavę ją R. Žemaitaičio „aušriečiams“.
Opozicijos nariai teiravosi, kas premjerei padėjo parašyti kalbą.
„Ruginienė iš špargalkės skaito savo paaiškinimus dėl Kultūros ministerijos ateities. Ir viskuo kaltina opoziciją. Toks jausmas, kad kalbos rašytojo vardas – Remyga“, – aštrių žodžių negailėjo demokratė Agnė Širinskienė.
Politologas: „Aukščiau galvą, Premjere“
Politologas Ainius Lašas po I. Ruginienės kalbos taip pat neliko abejingas. Jo teigimu, tokia premjerės laikysena yra simboliška visos socialdemokratų strategijos klaida.
„Aukščiau galvą, Premjere! Jei socdemai būtų taip stengęsi nesuklysti per antrąjį koalicijos formavimo etapą kaip Ruginienė skaitydama šį pranešimo tekstą (praktiškai nepakeldama akių), šiandien mes nebūtume toje situacijoje kokioje esame,“ – rašė Lašas.
Jis pridūrė, kad I. Ruginienė neturėtų aklai kartoti R. Žemaitaičio frazių apie „180 tūkstančių „Nemuno aušros“ balsų“, nes tai ne pateisinimas, o klaidingas bandymas paslėpti valdančiųjų atsakomybę.
„Soriuks, jūs patys savo laisva valia patraukėte Skvernelį į šalį, nes a) jis „išdavė“ Palucką ir b) jo vadovaujama partija per daug stipriai atrodė šalia jūsų, ir pasirinkote populistus. Tai nereikia dabar viešai deklaruoti apie tautos pasirinkimus ir teisinti tai, už ką jūs ir tik jūs patys esate atsakingi“, – pabrėžė politologas.
Griežta premjerės kalba Seime
Premjerė, atsakydama į Seimo opozicijos klausimus dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, sako, kad opozicijoje esančios frakcijos imasi šantažo ir kvestionuoja demokratinius procesus.
„Opozicijos užduotame klausime aš iš karto matau politinio spaudimo ir net politinio šantažo atspalvius“, – Seimo tribūnoje parlamentarams kalbėjo I. Ruginienė.
„Suprantu, kad opozicijai nepatinka ši koalicija, ši valdančioji dauguma. Suprantu. Bet užduoto klausimo formuluotės siekia kur kas toliau – opozicija siekia iš esmės paneigti demokratijos procesus ir valdančiosios koalicijos teisę formuoti Vyriausybę“, – tęsė ji.
Priminė Konstitucijos nuostatas
Ministrės pirmininkės teigimu, šioje situacijoje priekaištus valdančiajai koalicijai reiškiančiai opozicijai trūksta elementaraus politinio raštingumo.
„Jeigu gerai suprantu, jums, opozicijai, nepatinka vienas koalicijos partneris ir tai, kad šiai partijai atiteko Kultūros ministerija“, – sakė ji.
„Kyla klausimas: galbūt blogai ir tai, kad socialdemokratai, valstiečiai žalieji, lenkų rinkimų akcija taip pat vadovauja ministerijoms? Galbūt jūs, opozicija, norėtumėte mums parinkti ministrus? O galbūt jūs be rinkimų norėtumėte būti valdantieji? Taip galima prieiti prie absurdo“, – akcentavo I. Ruginienė.
Vyriausybės vadovė citavo Konstituciją, kurioje teigiama, kad Seimo dauguma sprendžia dėl premjero kandidatūros, o šis formuoja Ministrų kabineto sudėtį. Opozicija, aiškino politikė, šiame etape dalyvauja tik reikšdama savo nuomonę, bet neturėdama konstitucinės galios nulemti Vyriausybės sudėties.
„Kodėl verta priminti šią elementarią logiką? Nes pareiškimai, nukreipti prieš šią koaliciją, jau peržengia sveiko pilietiškumo ribas. Jeigu opozicija negali pripažinti, kad ši valdžia turi teisę spręsti dėl Vyriausybės kompozicijos, jų aktyvus įsitraukimas (į protestus – ELTA) reiškia tik tiek – nepagrįstą politinį spaudimą ir rinkimų teisėtumo kvestionavimą“, – tikino I. Ruginienė.
Ruginienė: ar bandėte, užuot žeminę kitaip manančius, pakviesti kalbėtis
Premjerė akcentavo, kad jeigu politikai matys savo oponentus kaip valstybės priešus, tai tik stiprins poliarizaciją ir susiskaldymą. Anot jos, tai apsunkina galimybes priimti bendrus sprendimus valstybėje ir rasti sutarimą su visuomene.
„Jeigu opozicija yra pasiruošusi menkinti demokratinius procesus, tyčia kurstyti poliarizaciją ir susipriešinimą, tada reikėtų, matyt, atsakyti sau į klausimą: kam tai naudinga? Pirmiausia, tokie bandymai destabilizuoti demokratiją yra naudingi priešiškoms valstybėms“, – sakė I. Ruginienė.
„Todėl labai kviečiu opoziciją neprisidėti prie valstybės skaldymo – dirbkime išvien, kalbėkimės. Politiniam šantažui valstybės valdyme vietos nėra“, – akcentavo ji.
Ministrė pirmininkė taip pat apkaltino opoziciją, kad ši žemina savo oponentus ir jų rinkėjus.
„Per pastarąsias savaites girdėjome daug žodžių apie „prasčiokus“, „runkelius“ ir „paprastesnius žmones“, kurie esą balsavo už valdančiąją koaliciją. Tad štai kaip opozicija dalija valstybę – į gerus ir blogus“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
„Kaip mes tada tikimės stiprinti mūsų atsparumą, socialinę sanglaudą, pagarbą vienas kitam, patriotiškumą? Ar bandėte, užuot žeminę kitaip manančius, pakviesti žmones kalbėtis? Galbūt tai padėtų jums atgauti pasitikėjimą? Pamąstykite apie tai“, – tvirtino I. Ruginienė.
Pasigenda opozicijos valstybinio požiūrio
I. Ruginienė teigė, kad šiuo metu valdžioje esantys kairieji daro tai, ko nepadarė dešinieji – priima sprendimus gynybos ir saugumo srityse.
„Tie patys žmonės, kurie, anot opozicijos, esą neverti dalyvauti Kultūros ministerijos valdyme, priima sprendimus gynybos ir saugumo srityse – tuos sprendimus, kurių buvusi valdžia neišdrįso ar nesugebėjo priimti“, – tvirtino premjerė.
„Pamąstykime ir apie tai, ką ši koalicija jau nuveikė gynybos ir saugumo srityje. Visos koalicijos balsais įsipareigojome gynybai skirti rekordines sumas – kaip sutarta Valstybės gynimo taryboje (VGT), padidinome gynybos finansavimą iki 5–6 proc. nuo BVP“, – akcentavo politikė.
Pasak jos, atsistatydinus Gintauto Palucko Vyriausybei, reikėjo greitai paruošti naują komandą, siekiant stabilizuoti valstybės darbą ir paruošti biudžetą, priimti sprendimus dėl gynybos finansavimo bei pensijų didinimo.
„Visos formavimo eigos metu girdėjome opozicijos priekaištų, kad bet kokia Vyriausybės kompozicija yra bloga ir netinkama. Prisipažinsiu – man iš jūsų labai trūksta valstybinio požiūrio“, – sakė I. Ruginienė.
Žinutė protestuojančiai kultūros bendruomenei: norėčiau kartu ieškoti sprendimų
Ministrė pirmininkė teigė girdinti dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos protestuojančiųjų piliečių balsus ir išreiškė norą sprendimų ieškoti kartu.
„Aš girdžiu protestuojančių žmonių balsus, tačiau lygiai taip pat norėčiau kartu ir išvien ieškoti tinkamų sprendimų ir kompromisų“, — sakė politikė.
„Tai yra kalba apie pagarbą piliečiams ir atsakomybę valstybės atžvilgiu. Demokratijoje sprendimus priima ne siauri interesai, o žmonių išreikštą mandatą turinčios politinės jėgos“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Nors Vyriausybės vadovė pripažino, jog „aušrietis“ Ignotas Adomavičius nepateisino lūkesčių, ji pabrėžė, kad šiam atsistatydinus opozicijos spaudimas vis tiek nesibaigė.
„Taip, ministras Ignotas Adomavičius nepateisino lūkesčių. Jis darė klaidų, daug klaidų, ir dėl to jam dirbti buvo neįmanoma. Tačiau net ir jam atsistatydinus, spaudimas nesibaigė. Užuot padėję stabilizuoti situaciją Kultūros ministerijoje, opozicijos atstovai veržiasi patys spręsti, kokia Vyriausybės sudėtis turėtų būti. Ačiū, bet sprendimus galime priimti patys“, – sakė ji.
I. Ruginienė tikino, kad laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė susitiks su protestuojančia kultūros bendruomene ir sieks stabilizuoti situaciją.
„Vyriausybė padarys viską, kad dėl svarbiausių politinių prioritetų mes kartu su kultūros bendruomene galėtume sutarti ir išeiti išvien. Aš kviečiu ir kviesiu kultūros bendruomenę kalbėtis – esu pripratusi prie konstruktyvių derybų, tad tam skirsiu didžiulį dėmesį“, – akcentavo premjerė.
Kultūros bendruomenei toliau keliant pasipiktinimą dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, dėl susiklosčiusios padėties premjerė I. Ruginienė ketvirtadienį aiškinasi Seimo plenarinių posėdžių salėje.
Klausimus dėl Kultūros ministerijos I. Ruginienei pateikė Seimo opozicinių frakcijų nariai. Anot jų, socialdemokratų sprendimas perleisti Kultūros ministeriją „aušriečiams“ sukėlė pasipiktinimo bangą, o premjerė, užuot sprendusi problemą, ją dar labiau gilina.
Opozicija prašo ministrės pirmininkės Seimo tribūnoje atsakyti į du klausimus: kada nuo ministerijos bus atribota „Nemuno aušra“ ir kaip bus pabaigta valstybės diskreditacija.
Anksčiau šią savaitę, opozicija taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą – ragino jį pasinaudoti savo galiomis ir paskatinti valdančiąja koaliciją perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“.
Piktinasi Žemaitaičio atsainumu
Susiskaldymas socialdemokratų gretose didėja – kai kurie jau atvirai nebenori matyti R. Žemaitaičio koalicijoje. Pasimetusius socialdemokratus stebinti opozicija jau bando situaciją išnaudoti – žada paremti mažumos Vyriausybę ir, neva, nieko mainais neprašysianti.
Premjerė ketvirtadienį prie Seimo tribūnos žengia apsirengusi juodai, o rankose nešasi kritiką opozicijai. Progos įkąsti premjerei nepraleidžia oponentai – sako, kad premjerė apsirengė deramai, mat socialdemokratai esą laidoja kultūrą, perdavę ją R. Žemaitaičio „aušriečiams“.
I. Ruginienė iš tribūnos turi atsakyti opozicijai į klausimus, kodėl Žemaitaičiui atidavė kultūros ministeriją ir kada ją susigrąžins.
Vis dėlto I. Ruginienės kalbos besiklausanti opozicija, panašu, atsakymų taip ir nesulaukė.
„Kada atribosite „Nemuno Aušrą“ nuo kultūros ministerijos valdymo ir kaip pabaigsite valstybės vykdomą diskreditaciją?“ – klausė konservatorius Mindaugas Lingė.
Atsakymo iš Ruginienės konservatoriai nesulaukė.
Kiti teiravosi, kas premjerei padėjo parašyti kalbą.
„Gerbiama premjere, būtų smagu, kad kitą kartą atsineštumėte savo rašytą kalbą, nes susidaro toks įspūdis, kad autorius buvo R. Žemaitaitis“, – replikavo demokratė Agnė Širinskienė.
Kas taps naujuoju kultūros ministru?
Galimo viešų kalbų kūrėjo apie jo sugebėjimus paklausti Seime nepavyksta. R. Žemaitaitis, panašu, atsitvėrė tylos siena – kurį laiką buvo Seimo posėdyje, o vėliau iš jo dingo.
R. Žemaitaitis nuo praėjusios savaitės ieško naujo kultūros ministro. Nors minėjo koalicijos partneriams, kad turi kandidatą ir jau tuoj jį pristatys I. Ruginienei, iki šiol to nepadarė.
Premjerė sako net pavardės menamo kandidato nežinanti. O toks R. Žemaitaičio elgesys, galima suprasti, tampo I. Ruginienės nervus.
„Man jau atsibodo, todėl Raminta Popovienė šiandien ir vadovauja Kultūros ministerijai“, – sako I. Ruginienė.
Mindaugas Sinkevičius jau kurį laiką kalba, kad partijos tarybos posėdyje savaitgalį kels klausimą dėl R. Žemaitaičio likimo koalicijoje. Pripažįsta, kad vienos nuomonės partijoje nėra.
Į kalbas dėl koalicijos pokyčių I. Ruginienė nesileidžia. Galima suprasti, kad premjerė bando stabilizuoti situaciją, tuo metu kiti socialdemokratai tikina, kad jų kantrybė jau išsekusi.
„Nebus daugiau tokios situacijos, kai nepatikrintas žmogus staiga atsirastų ministerijoje“, – tikina premjerė.
Suirutę dėl kultūros ministerijos išnaudojanti opozicija ir dabar bando įtikinti socialdemokratus, kad tiesia jiems pagalbos ranką.
TV3 žiniomis, dalis socialdemokratų įsitikinę, kad pokyčiai koalicijoje galimi tik patvirtinus kitų metų biudžetą, t. y. gruodžio mėnesį. Esą baiminamasi, kad opozicija, kuri dabar tarsi žada ištikimybę mažumos Vyriausybės atveju, savo pažado nesilaikys.
„Neprašydami jokių postų, bet sakydami – dėl valstybės interesų, dėl stabilumo, prašome nepaversti R. Žemaitaičio įkaite visos valstybės. Mes pasiruošę paremti mažumos Vyriausybės darbą“, – sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
