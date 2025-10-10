Ruginienė: padariau labai didelį žingsnį ir neatidėliojau sprendimo dėl Adomavičiaus

Politikė tvirtina padariusi, pasak jos, labai didelį žingsnį atleidžiant iš posto viešos kritikos sulaukusį ministrą, aušrietį Ignotą Adomavičių. Vis tik esminio kultūrininkų reikalavimo – atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos – socialdemokratė aiškina negalėsianti įgyvendinti.
„Derybinės grupės atsisakė kita šalis, protestuotojų šalis, bet mes tikrai turime komandą, kuri pasirengusi ir šiai dienai dirba, kad situacija stabilizuotųsi. Ir man atrodo, kad aš iš savo pusės padariau labai didelį žingsnį, išgirsdama argumentus, jog ministrui (I. Adomavičiui – ELTA) trūksta kompetencijos, kad yra tam tikrų bendravimo problemų. Tai aš tikrai šito sprendimo neatidėliojau ir įvykdžiau pažadą, kurį ir daviau skirdama patį ministrą, kad jeigu tik susidarys (...) situacija, kad ministras dirbs netinkamai, aš tikrai nebijosiu padaryti sunkų sprendimą. Tą ir padariau“, – penktadienį LRT radijui sakė I. Ruginienė.
Tačiau pagrindinio kultūros bendruomenės reikalavimo I. Ruginienė teigia negalinti įvykdyti.
„Suprantate, kai kurie reikalavimai – tą jau sakiau, turbūt, kelias savaites – yra sunkiai išpildomi ir šiai dienai turime suformuotą koaliciją (...). Tam tikrų reikalavimų aš įvykdyti negalėsiu“, – dėstė ji.
Vis tik, ministrės pirmininkės manymu, kol kas situaciją kultūros lauke turėtų padėti stabilizuoti laikinai į Kultūros ministerijos vadovės pareigas paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.
„Šiai dienai mes turime puikią ministrę Ramintą Popovienę, kuri turi ir pakankamai aukštą kvalifikaciją, kompetencijas. Ir aš labai tikiuosi, kad ji tikrai padės nuraminti kultūros bendruomenę ir darbas tikrai įsivažiuos“, – aiškino Vyriausybės vadovė.
„Aš matau, kad ministrė pajėgi dirbti abejose ministerijose“, – pridūrė ji.
Dėl ministerijos ateities I. Ruginienė nesiryžo spėlioti
Tačiau ar gali būti, kad ilgainiui Kultūros ministerija ir pereis į socialdemokratų rankas, I. Ruginienė nespėliojo.
„Kol kas tikrai neužbėkime už akių. Šiai dienai aš manau, kad kompetentingas žmogus ateina į kultūrą ir tikrai nuo gero starto pradės darbą. Jeigu „Nemuno aušra“ turės tinkamą pavardę, tada galėsime kalbėti apie ministrų pakeitimą“, – tęsė socialdemokratė.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
