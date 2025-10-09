Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: jeigu teisingumo ministrė neteiks įstatymo projekto dėl partnerystės, tai bus pateikta kitaip

2025-10-09 14:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 14:44

Jeigu Teisingumo ministerija nepateiks partnerystę reglamentuojančio įstatymo projekto, jis galėtų būti pateiktas Seimui kitu būdu, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot jos, atitinkamą įstatymo projektą galėtų registruoti ir parlamentarai.

Inga Ruginienė (nuotr. LRVK | Laima Penek)

Jeigu Teisingumo ministerija nepateiks partnerystę reglamentuojančio įstatymo projekto, jis galėtų būti pateiktas Seimui kitu būdu, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot jos, atitinkamą įstatymo projektą galėtų registruoti ir parlamentarai.

0

„Aš jau ne vieną kartą sakiau, kad Konstitucinio Teismo sprendimas mus įpareigoja spręsti šitą klausimą ir tikrai labai norėčiau, kad be jokių didesnių batalijų tą klausimą mes spręstume“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė I. Ruginienė. 

„Jeigu (teisingumo – ELTA) ministrė neteiks, tai bus pateikta kitaip (...). Gali bet koks Seimo narys teikti iniciatyvą šiuo klausimu (…). Mes neversime tų, kas nenori šito projekto, jo teikti, bet surasime tuos, kurie projektą pateiks“ , – pridūrė ji.

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė anksčiau teigė, kad vargu, ar tos pačios lyties partnerystės įstatymo projektas Seime sulauktų palaikymo. Ji akcentavo, kad Seime įvairiose stadijose yra ne vienas partnerystę reglamentuojantis projektas, kurio nepavyko priimti ir liberalesniam praėjusios kadencijos parlamentui.

ELTA primena, kad balandį Konstitucinis Teismas (KT) nusprendė, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.

Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.

