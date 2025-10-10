Kalendorius
Inga Ruginienė: dalis ministerijų dar nerado būdų, kaip taupyti

2025-10-10 09:02 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 09:02

Ankstesnei Vyriausybei pavasarį paprašius visų ministerijų, išskyrus Krašto apsaugos (KAM), jų įstaigas bei asignavimų valdytojus 2026 metais sutaupyti daugiau nei 100 mln. eurų išlaidų, premjerė Inga Ruginienė sako, kad yra kelios ministerijos, kurios dar nerado būdų, kaip taupyti.

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

1

„Yra viena kita ministerija, bet jie turi pateikti savo planus ir greičiausiai su biudžeto priėmimu tas planas bus. Tai nelengva padaryti, nes sąlyga aiški, kad sutaupymas turi būti ne iš darbo užmokesčio“, – LRT radijui penktadienį sakė premjerė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prašome atsisakyti nereikalingų išlaidų, kurios dabar turint tikslą ir investuojant labiau į saugumą ir gynybą, kai kurių dalykų galbūt galėtume ir atsisakyti. Ministerijos suprato tą užduotį ir bendradarbiauja, dėsime pastangas, kad nereikalingų išlaidų galėtume atsisakyti sutelkiant laisvas sutaupytas pajamas į darbo užmokesčio kilimą darbuotojams“, – teigė premjerė.

Tačiau ji tikisi, kad per artimiausias savaites visos ministerijos bus pateikusios savo taupymo planus.

BNS anksčiau rašė, kad buvusios Vyriausybės Finansų ministerija siūlė įpareigoti kiekvieną ministeriją, išskyrus Krašto apsaugos, nuo kitų metų po 5 proc. mažinti išlaidas. Planuota, kad vien 2026 metais ši suma galėtų siekti 137 mln. eurų.

indeliai.lt

