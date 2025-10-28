Dėl grėsmės iš Baltarusijos Nausėda šaukia pasitarimą

Kaip nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis, Baltarusijos veiksmams keliant grėsmę Lietuvos aviaciniam saugumui, tarpinstituciniame pasitarime šalies vadovas Gitanas Nausėda aptars konkrečias priemones šiems incidentams užkardyti, diskutuos dėl įstatyminių iniciatyvų.
Pirmadienį prezidento patarėjas Deividas Matulionis LRT radijui teigė, kad darosi vis aiškiau, jog šie incidentai yra hibridinė psichologinė akcija. Pasak jo, Lietuva ilgam laikui turėtų uždaryti pasienio kontrolės punktus. Šalies vadovo patarėjas taip pat pažymėjo, kad gali būti svarstoma riboti ir tranzitą į Kaliningradą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol veiks tik Medininkų punktas, kurį galės kirsti tik tam tikrus kriterijus atitinkantys asmenys: diplomatai arba gabenantieji Lietuvos diplomatinį paštą, į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos arba atgal tranzitu vykstantieji, Lietuvos ir ES piliečiai bei jų šeimų nariai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje.
Sprendimus dėl sienos uždarymo priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. Be to, Vyriausybė ketina svarstyti ir bausmių griežtinimą nelegalių rūkalų gabentojams. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, kontrabandą gabenantiems asmenims galėtų grėsti ir laisvės atėmimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!