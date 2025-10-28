Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl grėsmės iš Baltarusijos Nausėda šaukia pasitarimą

2025-10-28 06:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 06:08

Dėl praėjusią savaitę kontrabandą gabenusių ir Lietuvos oro erdvę pažeidusių meteorologinių balionų antradienį Prezidentūroje šaukiamas tarpinstitucinis pasitarimas.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Dėl praėjusią savaitę kontrabandą gabenusių ir Lietuvos oro erdvę pažeidusių meteorologinių balionų antradienį Prezidentūroje šaukiamas tarpinstitucinis pasitarimas.

REKLAMA
1

Kaip nurodė šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis, Baltarusijos veiksmams keliant grėsmę Lietuvos aviaciniam saugumui, tarpinstituciniame pasitarime šalies vadovas Gitanas Nausėda aptars konkrečias priemones šiems incidentams užkardyti, diskutuos dėl įstatyminių iniciatyvų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį prezidento patarėjas Deividas Matulionis LRT radijui teigė, kad darosi vis aiškiau, jog šie incidentai yra hibridinė psichologinė akcija. Pasak jo, Lietuva ilgam laikui turėtų uždaryti pasienio kontrolės punktus. Šalies vadovo patarėjas taip pat pažymėjo, kad gali būti svarstoma riboti ir tranzitą į Kaliningradą.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

REKLAMA

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol veiks tik Medininkų punktas, kurį galės kirsti tik tam tikrus kriterijus atitinkantys asmenys: diplomatai arba gabenantieji Lietuvos diplomatinį paštą, į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos arba atgal tranzitu vykstantieji, Lietuvos ir ES piliečiai bei jų šeimų nariai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Sprendimus dėl sienos uždarymo priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. Be to, Vyriausybė ketina svarstyti ir bausmių griežtinimą nelegalių rūkalų gabentojams. Pasak premjerės Ingos Ruginienės, kontrabandą gabenantiems asmenims galėtų grėsti ir laisvės atėmimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų