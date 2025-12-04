Dėl antisemitizmo nuteistas Žemaitaitis lygina save su Trumpu: „Šviečiasi man nebloga ateitis“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Opozicija ruošia Žemaitaičiui skelbti apkaltą, jei ir apeliacija jo neišgelbės
Po nuosprendžio Seimo pirmininkas Juozas Olekas daužosi į krūtinę, kad jam dėl antisemtizmu pagarsėjusio koalicijos partnerio apmaudu. O premjerė Inga Ruginienė priduria, kad antisemitizmui vietos Lietuvoje nėra.
Tad šalies prezidento titulas, panašu, R. Žemaitaičiui gali likti tik tolima ir nepasiekiama svajonė, mat teismas jau pradėjo griauti šias politiko ambicijas.
Pirmos instancijos teismas pripažino R. Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų. O tai žingsnis prieš uždraudžiant „Nemuno aušros“ lyderiui kandidatuoti į prezidentus.
„Viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, – situaciją komentavo teisėja Nida Vigelienė.
Tiesa, R. Žemaitaitis nuosprendžio išklausyti neatvyko. Sako, ruošiasi kitų metų biudžeto priėmimui, tad klausyti teisėjo kalbų nerado laiko.
„Nėra kada. Biudžetas yra. Vyriausybė turi svarstyti antradienį, tai trūkstame dar apie 120 milijonų, tai yra, ką veikt“, – teisinosi „Nemuno aušros“ lyderis.
„Prokuroras Justas Laucius tikina, kad teismas įrodė, jog antisemitizmas Lietuvoje nėra toleruojamas.
„Šioje šalyje antisemitizmui vietos nėra ir asmenys, skleidžiantys antisemitines idėjas, darantys antisemitinius neapykantos kalbos nusikaltimus, bus baudžiami“, – sakė prokuroras Justas Laucius.
Teigė, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo
R. Žemaitaitis baudžiamas, kad kelis kartus tiek socialiniuose tinkluose, tiek viešai niekino žydų tautybės žmones.
Be kita ko, Izraelis R. Žemaitaičio vadintas gyvuliais, teigta, kad šios tautybės žmonės prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Pirmos instancijos teismo kaltu dėl antisemitizmo pripažintas R. Žemaitaitis reaguoja savaip.
„Tai aš labai su pakelta nuotaika. Specialiai permečiau, kiek Trumpas bylų yra turėjęs, tai šviečiasi man nebloga ateitis“, – su JAV prezidentu save lygino R. Žemaitaitis.
R. Žemaitaitis teisinasi, kad žydų tautybės žmonių jis neniekino, o tokiomis kalbomis kritikavo Izraelio valdžią dėl veiksmų Gazos ruože.
„Netgi tas pats kritikuotinas mano premjeras Izraelio Benjaminas Netanyahu, pažiūrėkite, kiek su bylom, bet sėkmingai 30 metų turi didžiulį žmonių palaikymą ir toliau važiuoja“, – tikino toliau savo darbą dirbsiantis „Nemuno aušros“ lyderis.
Prokuroras J. Laucius prašė R. Žemaitaičiui skirti 54 tūkstančių eurų baudą, tačiau teismas ją sumažino daugiau nei dešimt kartų. Mat R. Žemaitaitis pripažintas kaltu ne dėl visų savo pasisakymų. Prokuroras savo tolesnių veiksmų dar neatskleidžia.
„Kaip čia atsakyti – ilgaamžiai sulauks, o jeigu realiai, tai turime 20 dienų. Po dvidešimt dienų jūs apie tai sužinosite“, – paslaptingai kalbėjo J. Laucius.
Žada skusti sprendimą
Tiesa, tai dar tik pradžia, nes R. Žemaitaitis sprendimą sako skųs, tad dabar bylą nagrinės apeliacinis teismas. O jei ir jis pripažins R. Žemaitaitį kaltu, Seimas turės pagrindą pradėti „Nemuno aušros“ lyderiui apkaltą.
„Gal apeliacinis teismas kitą sprendimą priims, gal supras, kad nereikia politikuoti ir nereikia daryti šou Lietuvoje. Jeigu tikslas yra Žemaitaitį nuteisti – sėkmės jiems“, – sakė R. Žemaitaitis.
Tad galutinio sprendimo gali tekti palaukti dar vienerius metus. R. Žemaitaitis dar gali kreiptis į Aukščiausiąjį Teismą. Opozicija ragina socdemus pergalvoti ateitį su R. Žemaitaičiui koalicijoje.
„Tai yra Stokholmo sindromas: Žemaitaitis laiko įkaitais socialdemokratus ir įkaitams pradeda patikti būti kartu su juo bendrame junginyje“, – ironizavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Griežtai pasisakė ir I. Ruginienė.
„Antisemitizmas, neapykantos kurstymas yra visiškai mūsų visuomenėje netoleruojamas dalykas“, – nuosprendį komentavo premjerė.
Vis dėlto socdemai, priešingai, nei teismas R. Žemaitaičio teisti neskuba. Sako lauks galutinio teismo sprendimo.
„Mes dar... Visiškai šviežas faktas, mes dar partijoje šitoje neaptarinėjome“, – sakė I. Ruginienė.
Kol kas tik partijos garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis ragina socdemus svarstyti „Nemuno aušros“ šalinimą iš koalicijos. Jei Seimas nubalsuos už apkaltą R. Žemaitaičiui, tai jam užkirs kelią dalyvauti prezidento rinkimuose ateityje.
Tiesa, Žemaitaitis tokias problemas jau įgudęs spręsti. Kai prieš keletą metų jį Konstitucinis Teismas pripažino šiurkščiai sulaužius Konstituciją, jis nesulaukęs apkaltos dūmė iš Seimo padėjęs mandatą. O tada, per naujus Seimo rinkimus, vėl buvo išrinktas tautos.
„Jisai naudojo antisemitizmą reklamai, eidamas ir keldamas įtampas visuomenėje“, – įsitikinęs L. Kasčiūnas.
Pats R. Žemaitaitis tikina, kad toks teismo sprendimas tik sustiprins „Nemuno aušros“ gretas ir jos palaikytojus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.