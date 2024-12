Deividas tapo sveikuoliu: „Nejaučiu nei rankų, nei kojų. Ant tiek gerai, kad nejaučiu nieko“

Policija ragina saikingai vartoti alkoholį ir primena, kad esą daugiau nei pusę eismo įvykių per šventes sukelia girti vairuotojai. Taip pat per šventes netrūksta smurtaujančių – pasak policijos, 80 procentų asmenų, kurie smurtauja per šventes, yra išgėrę.

Vilniuje susirinkusių sveikuolių 9 metų Arūnas nelaukia – bėgte bėga į ežerą. Ir nors ledų aplink nematyti, vanduo – šaltas – vos keturių laipsnių. Tačiau judriam berniukui tai nė motais.

„Nedilgina kojyčių? – Ne. – Jau pripratęs? – Jau penkis metus maudausi“, – sako sveikuolis Arūnas.

Na, o po devynmečio į vandenį plūsta būrys sveikuolių – vieni pasipuošę kalėdinėmis kepurėlėmis, o kitiems toks įlindimas į ežerą – pirmasis.

Sveikuoliai sako, kad maudymasis šaltame vandenyje jiems suteikia žvalumo, jaučia, kad stiprėja imunitetas. Taip pat sveikuoliai sako, kad į vandenį šoka per visas šventes – tai jų alternatyva alkoholio vartojimui.

„Nejaučiu nei rankų, nei kojų. Ant tiek gerai, kad nejaučiu nieko. Perėjau į tą blaivininkų pusę, į sveikųjų gyvenimą, pasaulis nusidažo kitom spalvom“, – sako sveikuolis Deividas.

„Čia vadinam mes mamų meditacija. Jau nevartoju 10 metų alkoholio, asmeniškai, aš. – O kodėl nusprendėt taip? – Dėl sveikatos“, – pasakoja Aistė.

„Aš esu blaivininkas. Nepatogu tarp draugų, kurie geriantys, bet laikui bėgant supratau, kad ne kažkam bandau įtikti – tiesiog geriau pasijausti pačiam“, – teigia Mantas.

Pasak Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidento, per šventes nardyti susirenka žmonės iš visos Lietuvos. Simonas pasakoja jau seniai pats nevartoja alkoholio, o kiti, prisijungę prie sveikuolių, taip pat nustoja gerti svaigiuosius gėrimus.

„Būna bloga, kad ten vemi, atsiprašant, jau ten žaliai, man taip yra buvę ne kartą – aš jau kai gerdavau, tai gerdavau. Jeigu maudosi metus, du metus, tai su šita kompanija būdami jie kažkaip pradeda... Sako: „Kažkaip nebevartoju, atsisakiau jau kelis metus“, – pasakoja Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Simonas Dailidė.

Dauguma eismo įvykių – dėl neblaivių asmenų

Policijos duomenimis, pernai per Kūčias ir Kalėdas įvyko 26 eismo įvykiai, tris iš jų sukėlė girti vairuotojai. Jų metu 4 žmonės žuvo, 29 buvo sužeisti.

O per Naujųjų metų šventinį savaitgalį pernai užfiksuoti 228 eismo įvykiai. Žuvo 3 žmonės, 24 sužeisti. Palyginimui, užpernai eismo įvykių buvo mažiau – virš 180. Iš viso keliuose per šventes 2023 m. žuvo 7 žmonės, o 2022 m. – 2.

„Tikrai įvykių daugiau negu pusę įvyksta dėl to, nes žmonės būna apsvaigę arba nuo alkoholio, arba nuo kitų kokių nors medžiagų. Turbūt po kelių dienų protelis pasimaišo žmonėms ir tikrai jie pradeda daryti dalykus, kurių blaiviame stovyje nedarytų“, – teigia policijos komunikacijos vedėjas Ramūnas Matonis.

O per Kūčias ir Kalėdas policija pernai užregistravo virš 700 smurto artimoje aplinkoje atvejų. O Naujųjų metų savaitgalį 2023 metais registruota beveik 900 tokių pranešimų.

„Kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, tai tikrai kokių 70, 80 procentų asmenų, kurie smurtauja, yra neblaivūs. Promilės yra pakankamai įspūdingos – ne pusė promilės, bet dvi, trys, keturios, ar dar daugiau“, – sako R. Matonis.

Todėl policija ragina gyventojus vengti alkoholio vartojimo, jei reikia sėsti prie vairo – tai daryti blaiviems, laikytis kelių eismo taisyklių ir būti atsakingais – rūpintis savo bei kitų žmonių saugumu.

