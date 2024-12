Pagirias įveikite greitai ir lengvai: štai kas padės

Suprantama, kad tyrimams apie pagirias skiriama nedaug lėšų. Galbūt todėl, kad sprendimas, kaip jų išvengti, nėra viena didžiausių gyvenimo paslapčių. Jis paprastas – vartoti mažiau alkoholio.

Kaip palengvinti pagirias?

Vis dėlto, kadangi naujausi tyrimai rodo, kad sportiškesni žmonės linkę išgerti daugiau nei jų mažiau sportiški bendraamžiai, žmones gali sudominti naujas tyrimas, kuriame siūloma nauja išeitis nuo pagirių: intensyvus bėgimas.

Tyrėjai ištyrė daugiau nei 1 600 koledžų studentų iš dviejų didelių JAV universitetų. Visi tiriamieji per pastaruosius tris mėnesius buvo bent kartą patyrę pagirias ir visi per savaitę mankštinosi bent 30 minučių.

Be kita ko, tyrėjai nustatė, kad kuo daugiau alkoholio tiriamieji vartojo, tuo blogiau jie jautėsi kitą rytą. Kol kas tai akivaizdu. Tačiau dar labiau nustebino atradimas, kad studentai, kurie daugiau sportavo, pagirias išgyveno lengviau.

Be to, kuo intensyvesni buvo fiziniai pratimai, tuo didesnis buvo pagirias mažinantis poveikis, skelbiama runnersworld.com.

Iš tikrųjų intensyvios fizinės veiklos, pavyzdžiui, intervalinio bėgimo, nauda buvo dvejopa: ji sumažino tiek „gėrimo ir pagirių tikimybės“, tiek „gėrimo ir pagirių sunkumo“ ryšį.

Per didelio alkoholio vartojimo pavojai išlieka labai realūs – nepriklausomai nuo to, ar didelio intensyvumo treniruotės sumažina pagirių padarinius. Taip pat verta paminėti, kad šio tyrimo dalyviai buvo jauni – 18-25 metų amžiaus, o tokiame amžiuje pagirios paprastai būna ne tokios sunkios.

Kankinant pagirioms gerkite šį gėrimą

Teigiama, kad imbieras gali padėti numalšinti skrandžio skausmus ir sumažinti pykinimo jausmą.

Pagirių metu rekomenduojama gerti šviežio imbiero arbatą arba pakramtyti imbiero saldainių ar kitų gaminių, kurių sudėtyje galima rasti šio produkto.

Be to, dauguma nuo seno yra girdėję teiginius, kad riebus maistas padeda kovoti su alkoholiu. Norint išvengti pagirių ar per greito apgirtimo jausmo, rekomenduojama prieš vartojant alkoholį suvalgyti riebesnio maisto. Teigiama, kad riebus maistas, aliejus, padeda sulėtinti alkoholio įsisavinimą žarnyne.

Taip pat yra sakoma, kad fruktozė taip pat gali padėti sumažinti nemalonius pagirių simptomus. Įvairūs vaisių užkandžiai tokiam tikslui yra puikus pasirinkimas.

Ypatingai naudinga vartoti tuo vaisius, kuriuose yra kalio. Teigiama, kad kalis padeda organizmui rehidratuoti. Be to, palengvinti pagirias gali padėti ir kai kurie vitaminai.