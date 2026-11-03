Deividas Matulionis: Baltijos šalys turbūt dar kartą kreipsis dėl europinių pinigų gynybai nuo dronų

Pasak jo, tai būtų galima padaryti derantis dėl būsimojo daugiamečio ES biudžeto, įsigaliosiančio nuo 2028 metų.
„Mes tikrai nenuleidžiame rankų ir greičiausiai kreipsimės ir vėliau dėl galimo finansavimo – subsidinio finansavimo, o ne paskolų“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
LRT praėjusią savaitę pranešė, kad reaguodama į Baltijos šalių prašymą ES skirti papildomus 500 mln. eurų gynybai nuo dronų, Europos Komisija paragino naudotis galimybėmis imti lengvatines paskolas pagal vadinamąją SAFE priemonę.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad toks Komisijos sprendimas stebina ir rodo solidarumo su saugumo iššūkių patiriančiomis šalimis trūkumą, o D. Matulionis sakė, jog siūlymas skolintis nėra „pats tinkamiausias“.
Pagal SAFE priemonę Europos Komisija yra sudariusi Lietuvai galimybes lengvatinėmis sąlygomis pasiskolinti beveik 6,4 mlrd. eurų.
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