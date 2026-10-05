Degalų kainas siūloma skelbti realiu laiku: vairuotojai lengviau rastų pigiausią degalinę

Ministro ir kitų Seimo narių nuomone, toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildoma priemone skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių.
„Matome, kad degalų kainos tarp skirtingų degalinių, net ir esančių netoli viena kitos, gali siekti kelioliką ar net keliasdešimt centų. Todėl siūlau nustatyti papildomą pareigą degalinėms, pakeitus vartotojams parduodamų degalų kainas, atnaujinti informaciją ir ją pateikti Lietuvos energetikos agentūrai per jos naudojamą elektroninį įrankį. Bendra taisyklė būtų tokia, kad informacija pateikiama nedelsiant, kainų pakeitimo momentu. Tuo metu agentūra planuoja suteikti prieigą prie duomenų kitoms platformoms, pavyzdžiui, navigacijos programėlėms, kad vairuotojai matytų duomenis jiems patogiose vietose ir galėtų planuoti maršrutą taip, kad degalus piltųsi pigiausioje degalinėje“, – sako Lukas Savickas.
Pagal siūlymą degalinės, kiekvieną kartą pakeitusios kainą, turės ją nedelsdamos pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Duomenys atvirųjų duomenų formatu būtų prieinami įvairių mobiliųjų programėlių kūrėjams ir vystytojams ir galės būti integruojami taip, kad vartotojai matytų kainų pakeitimus realiu laiku.
Iki šiol Lietuvos energetikos agentūros skelbiamame informaciniame degalų kainų žemėlapyje pateikiamos kiekvienos darbo dienos rytą atnaujinamos degalų kainos visose Lietuvoje veikiančiose degalinėse.
Kaip tai veiks?
- Kainų pakeitimus degalinės turės pateikti kainos pakeitimo momentu per Lietuvos energetikos agentūros elektroninį įrankį.
- Labai mažoms įmonėms, įvertinant jų administracines ir technines galimybes, siūlomas švelnesnis terminas, ne vėliau kaip per 10 minučių.
- Jei krizės metu ar kilus rimtam degalų tiekimo sutrikimui Vyriausybė nuspręs apriboti kainų kėlimą, kainas bus galima didinti tik kartą per parą, 10 val.
- Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 m. gruodžio 1 d.
Pasiūlymai parengti pagal 2026 m. gegužės 27 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitete svarstytą įstatymo projekto redakciją.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.