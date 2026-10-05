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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Degalų kainas siūloma skelbti realiu laiku: vairuotojai lengviau rastų pigiausią degalinę

2026-10-05 12:18 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 12:18
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Net ir laikantis aukštoms naftos kainoms, degalų kainų skirtumai tarp skirtingų degalinių gali siekti net kelias dešimtis centų. Dėl to energetikos ministras Lukas Savickas kartu su kitais Seimo nariais (Agne Širinskiene, Algirdu Butkevičiumi, Domu Griškevičiumi, Kęstučiu Mažeika, Rima Baškiene, Rūta Miliūte) pateikė pasiūlymus papildyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą. Pasiūlymais siekiama, kad degalinių kainos viešai būtų skelbiamos realiu laiku, vairuotojai galėtų geriausią pasiūlymą pasirinkti dar prieš vykdami į degalinę.

Degalai (ELTA nuotr.)

Net ir laikantis aukštoms naftos kainoms, degalų kainų skirtumai tarp skirtingų degalinių gali siekti net kelias dešimtis centų. Dėl to energetikos ministras Lukas Savickas kartu su kitais Seimo nariais (Agne Širinskiene, Algirdu Butkevičiumi, Domu Griškevičiumi, Kęstučiu Mažeika, Rima Baškiene, Rūta Miliūte) pateikė pasiūlymus papildyti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą. Pasiūlymais siekiama, kad degalinių kainos viešai būtų skelbiamos realiu laiku, vairuotojai galėtų geriausią pasiūlymą pasirinkti dar prieš vykdami į degalinę.

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Ministro ir kitų Seimo narių nuomone, toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildoma priemone skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių.

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„Matome, kad degalų kainos tarp skirtingų degalinių, net ir esančių netoli viena kitos, gali siekti kelioliką ar net keliasdešimt centų. Todėl siūlau nustatyti papildomą pareigą degalinėms, pakeitus vartotojams parduodamų degalų kainas, atnaujinti informaciją ir ją pateikti Lietuvos energetikos agentūrai per jos naudojamą elektroninį įrankį. Bendra taisyklė būtų tokia, kad informacija pateikiama nedelsiant, kainų pakeitimo momentu. Tuo metu agentūra planuoja suteikti prieigą prie duomenų kitoms platformoms, pavyzdžiui, navigacijos programėlėms, kad vairuotojai matytų duomenis jiems patogiose vietose ir galėtų planuoti maršrutą taip, kad degalus piltųsi pigiausioje degalinėje“, – sako Lukas Savickas.

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Pagal siūlymą degalinės, kiekvieną kartą pakeitusios kainą, turės ją nedelsdamos pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Duomenys atvirųjų duomenų formatu būtų prieinami įvairių mobiliųjų programėlių kūrėjams ir vystytojams ir galės būti integruojami taip, kad vartotojai matytų kainų pakeitimus realiu laiku.

Iki šiol Lietuvos energetikos agentūros skelbiamame informaciniame degalų kainų žemėlapyje pateikiamos kiekvienos darbo dienos rytą atnaujinamos degalų kainos visose Lietuvoje veikiančiose degalinėse.

Kaip tai veiks?

  • Kainų pakeitimus degalinės turės pateikti kainos pakeitimo momentu per Lietuvos energetikos agentūros elektroninį įrankį.
  • Labai mažoms įmonėms, įvertinant jų administracines ir technines galimybes, siūlomas švelnesnis terminas, ne vėliau kaip per 10 minučių.
  • Jei krizės metu ar kilus rimtam degalų tiekimo sutrikimui Vyriausybė nuspręs apriboti kainų kėlimą, kainas bus galima didinti tik kartą per parą, 10 val.
  • Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 m. gruodžio 1 d.

Pasiūlymai parengti pagal 2026 m. gegužės 27 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitete svarstytą įstatymo projekto redakciją.

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