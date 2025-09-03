Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Darbo inspekcija pradėjo tyrimą SAM dėl mobingo

2025-09-03 08:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 08:30

Po šią vasarą žiniasklaidai išplatinto anoniminio skundo dėl Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) darbuotojams taikomo mobingo, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) institucijoje pradėjo tyrimą, rašo portalas „15min“.

Sveikatos apsaugos ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

„Suprantama, kad anoniminis kreipimasis nėra tvirtas pagrindas informacijai pateikti, nes paaiškėjus besiskundžiantiems asmenims, valstybės tarnyboje vietos rasti bus sunku net kitose ministerijoje ar valstybinėse įstaigose. Taip veikia mobingas valstybės tarnyboje“, – buvo rašyta birželį žiniasklaidos priemonėms siųstame laiške.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad tyrimą atliekanti inspekcija šiuo metu vykdo ministerijos darbuotojų apklausą.

„Tyrimo metu atliekama darbuotojų apklausa, siekiant įvertinti darbuotojus veikiančius veiksnius“, – nurodė VDI Komunikacijos skyriaus atstovai.

Tyrimas buvo pradėtas į inspekciją kreipusis parlamentarei Jurgitai Sejonienei. 

