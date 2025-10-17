Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darbą pradeda žemės ūkio viceministras Pekauskas

2025-10-17 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 08:28

Darbą Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) penktadienį pradėjo ketvirtasis viceministras Artūras Pekauskas, skelbia institucija.

Žemės ūkio ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Darbą Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) penktadienį pradėjo ketvirtasis viceministras Artūras Pekauskas, skelbia institucija.

REKLAMA
0

Pasak pranešimo, A. Pekauskas turi vadovaujamojo darbo patirties tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, taip pat yra ūkininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Mažeikių skyriaus narys.

Viceministras A. Pekauskas yra Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys, frakcijos vadovas, dirbo Seimo kanceliarijoje. Prieš tai dirbo šios savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, dar anksčiau – Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje vyr. specialistu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujasis ŽŪM atstovas taip pat yra dirbęs trijų uždarųjų akcinių bendrovių, kurios specializavosi elektros energijos diegime iš atsinaujinančių energijos šaltinių, direktoriumi.

REKLAMA
REKLAMA

Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir verslo fakultete A. Pekauskas įgijo organizacijų vadybos magistro laipsnį, Žemaitijos kolegijoje baigė kaimo turizmo vadybos bakalauro studijas.

ŽŪM vadovauja ministras Andrius Palionis, o jo likusią viceministrų komandą sudaro Ramūnas Krugelis, Gediminas Tamašauskis ir Arūnas Jagminas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų