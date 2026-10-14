Dainius Adomaitis pasakė, ar prie Lietuvos rinktinės prisijungs NBA žaidėjai: „Iš visų trijų yra labai aiški žinia“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su naujuoju nacionalinės vyrų rinktinės treneriu Dainiumi Adomaičiu.
Kaip manote, ar dar rinktinę galima išgelbėti?
Tikrai įsivaizduojame, kad galima padaryti, ir manau, štabas – tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis dabar yra bendravimas su klubais ir su žaidėjais, kurie potencialiai gali atvykti į rinktinę. Aišku, dar per anksti konkrečiai kalbėti, nes pas mus darbe yra tokia specifika, kad visada yra traumų tikimybė. Dabar mažiausiai ko norisi matyti, tarkim, šiandien ryte atsikėlus, kad Arnas Velička, žaisdamas Australijos lygoje, gavo traumą ir aštuonias savaites negalės rungtyniauti. Mažiausiai tokių dalykų norisi matyti, bet vėlgi tai reikia planuoti. Užtat ir kandidatų sąrašas pradžioje bus platesnis, po to – siauresnis. Tai visas procesas jau vyksta.
Dabar į savo asistentus pasiėmėt kolegas ir iš „Ryto“, ir iš „Žalgirio“. Kiek ir kuo tai padės?
Norėjau, kad štabe būtų žmonės, su kuriais jau tikrai esame dirbę arba esame labai gerai pažįstami, nes nėra tiek laiko, kaip vasarą, kai būna ilgesnis pasiruošimas ir naujesnis trenerių kolektyvas, kad galėtum susilipdyti, geriau vienas kitą pažinti. Buvo reikalingi žmonės, kurie trenerių kolektyve tikrai žinotų, ko aš noriu iš trenerių ir iš komandos. O aš žinočiau, ką jie daro, kaip daro, ir darbas būtų žymiai paprastesnis.
Žaidėjų laukia sunkus grafikas
O dabar laukia rungtynės lapkritį, kai dieną prieš jas vyks „Žalgirio“ rungtynės Madride. Kaip jūs manote, ar tie žmonės suspės grįžti?
Pirmiausia yra kandidatų sąrašas – tų 24 kandidatų sąrašas, kuris bus pateiktas iki lapkričio 16 dienos. Tada žiūrėsime pagal situaciją. Ganėtinai komfortiška, nes yra 24 kandidatai, ir nuspręsime tiksliai, kiek žaidėjų kviesimės į pirmąją stovyklos dieną, kuri prasidės 23 dieną. Nuspręsime, kiek iš tų 24 kandidatų kviesime, ir, savaime aišku, su „Žalgiriu“ diskusijos prasidės tik vėliau, nes supraskime irgi, kad dar labai daug laiko iki tol, bet turime minčių.
Ar kalbėjote su žaidėjais, ar jie pasiruošę grįžti?
Ne, aš dar nekalbėjau. Dar yra per anksti. Tikrai šią savaitę pradėsiu bendrauti ir su klubais, ir daugiau su žaidėjais. Su kai kuriais jau buvo skambučių dėl susitikimų. Tai likus kokioms 2–3 savaitėms iki rungtynių jau žinosime.
Pirmiausia – traumos. Tai vienas iš faktorių. Kitas – vis tiek suprantame, kad tos rizikos negali per daug prisiimti, nes žinome, kad tai yra lapkričio pabaiga, žinome, kokie orai Lietuvoje, ir žinome, kad visada gali būti tas force majeure, pavyzdžiui, su skrydžiais. Negalima rizikuoti ir pasitikėti, kad daug žaidėjų grįš ir iš lėktuvo atvažiuos tiesiai į rungtynes.
Kitas labai svarbus dalykas – žaidėjai neturi tokios praktikos žaisti vadinamąjį back-to-back, kai žaidžiama vieną dieną ir žaidžiama kitą dieną. Tai labai didelė specifika, su kuria susidūriau Japonijoje. Tai teks priimti, manau, nelengvą sprendimą, bet tikrai rasime tuos atskaitos taškus ir išsiaiškinsime, kaip galime tai padaryti tiek su „Žalgirio“ klubu, tiek su žaidėjais, tiek su rinktinės štabu.
NBA žaidžiantys lietuviai nori prisijungti prie komandos
Kaip su NBA žaidžiančiais žaidėjais? Kokia tikimybė, kad jų klubai sutiks juos paskolinti?
Pirmiausia reikia atskirti vieną dalyką – NBA krepšinis yra didžiulis verslas, didžiulė industrija. Yra toks dalykas – žaidėjų mainai. Kai jie įvyksta, žaidėjams, ypač tokiems jauniems kaip Matas ar Kasparas, kartais reikia atsižvelgti į susiklosčiusias situacijas, jeigu įvyksta mainai. Tikėkimės, kad nieko neįvyks, jokių mainų, ir svarbiausia, kad jie bus sveiki.
Iš visų trijų (Matas Buzelis, Domantas Sabonis, Kasparas Jakučionis – aut. past.) yra labai aiški žinia: visi trys labai nori atstovauti rinktinei, nori su rinktine kažką pasiekti. Tą motyvaciją jaučiame labai didelę. Tai tikrai suteikia daug pasitikėjimo.
Visą pokalbį išgirskite interviu pradžioje esančiame vaizdo įraše.