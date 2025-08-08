Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Čmilytė-Nielsen: nematome priežasčių palaikyti Ruginienės kandidatūrą

2025-08-08 08:44 / šaltinis: BNS
2025-08-08 08:44

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad partija nemato priežasčių palaikyti Ingos Ruginienės kandidatūros į ministrės pirmininkės pareigas.

Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad partija nemato priežasčių palaikyti Ingos Ruginienės kandidatūros į ministrės pirmininkės pareigas.

REKLAMA
8

„Nematome priežasčių palaikyti tokią kandidatūrą, kalbant apie politikos turinį, patirties stoką ir principingumo stoką, kalbant apie jos darbą koalicijoje“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji tvirtino nemačiusi kandidatės kritiškų pasisakymų apie darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“ ir jos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai taip pat iškalbinga detalė, – teigė politikė. – Vadinasi, jai tokia partnerystė, tokie koalicijos bičiuliai iš tikrųjų tiko“.

REKLAMA

Anot parlamentarės, „Achilo kulnu“ I. Ruginienei eiti pareigas gali tapti ir jos turimos giminės Rusijoje, bet galimą kandidatės į premjeres pažeidžiamumą turi įvertinti tarnybos.

Pasak jos, „iškalbingos detalės“ kalbant apie socialdemokratės galimybes dirbti premjere taip pat yra naujausi klausimai dėl jos vyro verslo.

Dėl to I. Ruginienei jau teko aiškintis ketvirtadienio vakarą.

Visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad pernai birželį Ukrainos teismas pripažino, jog I. Ruginienės sutuoktinis Vismantas Ruginis įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, jų nedeklaravo.

REKLAMA
REKLAMA

I. Ruginienė tikslino A. Tapiną, akcentuodama, kad V. Ruginis piniginės baudos už pažeidimą negavo – buvo tik konfiskuotos prekės už maždaug 5 tūkst. eurų.

Anot jos, gabendama naudotą popieriaus laminavimo mašiną pirkėjui V. Ruginio įmonė „Magnio forma“ kartu įdėjo šiai mašinai priklausančius, pradėtus naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučius. Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pernai spalį dalyvaudama Seimo rinkimuose I. Ruginienė deklaravo, kad jos sutuoktinis yra bendrovių „Poligrafa“ ir „Eurospauda“ direktorius, taip pat įmonių „Magnio forma“ bei „Ekonota“ akcininkas.

BNS rašė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas I. Ruginienę į premjeres nominavo vietoje šią savaitę atsistatydinusio Gintauto Palucko, padariusio tai jam sulaukiant vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities.

Penktadienį ji planuoja susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų