„Čekiukų“ byloje teisiama Birštono merė Dirginčienė: skaudu ir apmaudu aiškintis

„Taip, supratau (ELTA – kaltinimą). Ne, kaltės neprisipažįstu“, – per teismo posėdį trečiadienį sakė kurorto merė.
Ji sutiko duoti parodymus teismui ir netrukus pradėjo teikti savo paaiškinimus.
„Prašau išteisinti mane, nebuvo jokios tyčios“, – prašė teisėjos politikė.
N. Dirginčienė teismui priminė, kad jau yra pateikusi į bylą 85 lapų apimties paaiškinimus, tačiau sutiko per posėdį duoti paaiškinimus teismui ir žodžiu.
„Skaudu ir apmaudu aiškintis teisme. Penkta kadencija dirbu mere, daug metų turėjau žmonių pasitikėjimą. Meras dirba 24 valandas, supraskite. Prieš darbą automobiliu važiuodavau apžiūrėti kelių būklės. Savivaldybė turėjo tik vieną vairuotoją, jis nebuvo tik merui priskirtas“, – teismui liudijo merė.
68 metų N. Dirginčienė teigė mananti, jog turi platų rinkėjų pasitikėjimą, ir tikino norinti užbaigti kadenciją išlaikydama jį. Merė sakė, kad dar vienos kadencijos jau nebesieks, nes mano, kad į jos vietą turi ateiti jaunesnio amžiaus politikas.
Atsiskaitymai vyko 27 banko kortelėmis
Pasak merės, degalų užpylimu, mašinos remontu rūpinosi jos vyras.
„Daugiau nei 40 metų esu laimingai ištekėjusi, vyras prižiūri mašiną“, – teismui pasakojo politikė.
Prokuratūros kaltinimą sudaro 28 punktai. Juose nurodoma, kad Birštono vadovė už kurą atsiskaitė 27 banko kortelėmis, nemažai kurių priklauso jos šeimos nariams – sūnums, sutuoktiniui, kitiems šeimos nariams.
Pasak prokuratūros, perkant kurą buvo naudojamos ir 37 skirtingos nuolaidų kortelės.
Socialdemokratų partijoje narystę sustabdžiusi ilgametė kurorto merė R. Dirginčienė stojo prieš teismą dėl kaltinimų pasisavinus daugiau nei 6,3 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Daugiau nei 5 tūkst. eurų žalos merė jau atlygino, prokuroras Darius Valkavičius prašo teismo iš kaltinamosios priteisti dar 677 eurus, kurių politikė nėra sumokėjusi.
Per posėdį prokurorui kaltinamosios paklausus, ar ji ketina atlyginti ir 677 eurų žalą, N. Dirginčienė pareiškė, kad to tikrai nedarys.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 2019–2021 m. laikotarpiu N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos įsigijimo, transporto priemonės remonto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
„Nevogėme, nesame mes vagys. Kaltinti, kad mes vogėme…. Atsiprašau”, – į viešus kitų politikų ir visuomenės kaltinimus teisme reagavo N. Dirginčienė.
Vienos mažiausių Lietuvoje pagal gyventojų skaičių savivaldybės merė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jos, kaip tarybos narės, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Į kitą posėdį, kuris vyks spalio 20 dieną, bus kviečiami penki liudytojai.
