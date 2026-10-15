Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys ragina baigti eskalaciją Juodojoje jūroje: esame visiškai karštoje zonoje

2026-10-15 21:50 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-15 21:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dažnėjant dronų atakoms prieš laivus Juodojoje jūroje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina baigti eskalaciją.

Kęstutis Budrys

Dažnėjant dronų atakoms prieš laivus Juodojoje jūroje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina baigti eskalaciją.

REKLAMA
0

„(...) visa Juodoji jūra yra be galo nesaugi laivybai. Ukrainos grūdų, kitų prekių (...) eksportas neišeina dėl Rusijos atakų. Ukrainos pajėgumai ir ypač vandens dronai, jūriniai dronai yra labai efektyvūs Rusijos naftos produktų eksportui stabdyti ir todėl šioje situacijoje, ir ypač kai jau NATO teritoriniuose vandenyse vyksta tokie incidentai, privalu dar kartą spausti dar stipriau Rusiją dėl visiškų paliaubų Juodojoje jūroje“, – LRT laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reikia pabaigti šią eskalaciją, nes tikrai jau esame visiškai karštoje zonoje“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiojančiame laive, dingo aštuoni žmonės.

REKLAMA

Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinė dronų atakų.

Nuo praėjusios savaitės įtariami Rusijos dronai smogė keliems laivams prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų.

Pasak K. Budrio, dėl naujausio incidento vyksta tyrimas, situaciją patikslinti bus galima pagal tai, kas bus nustatyta pagal rastas nuolaužas.

„Tačiau bendras vertinimas, žinoma, situacija yra labai rimta. Išskirtiniuose ekonominiuose vandenyse, ekonominėje zonoje jau turėjome incidentų tiek Rumunijoje, tiek Bulgarijoje, NATO valstybėse, bet teritoriniuose vandenyse, tai yra pirmą kartą. Mūsų reagavimas turėtų būti visiškai kitoks“, – kalbėjo ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, NATO turi peržiūrėti savo pajėgumus, apsaugos priemones.

Europos Sąjungoje, kaip būsimi pirmininkai, turime pareigą dar labiau akcentuoti poreikį investicijos į rytų pasienį poreikį, nes jis yra ne tiktai mūsų pasienis, bet taip pat ir Rumunijos, Bulgarijos pasienis, kalbant apie Juodąją jūrą“, – dėstė K. Budrys.

BNS skelbė, kad NATO surengs susitikimą dėl vis dažnesnių dronų atakų prieš laivus Juodojoje jūroje. NATO pareigūnai nurodė, kad šis klausimas bus įtrauktas į kitą savaitę Briuselyje vyksiančio eilinio Aljanso ambasadorių susitikimo darbotvarkę.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų