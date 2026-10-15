Budrys ragina baigti eskalaciją Juodojoje jūroje: esame visiškai karštoje zonoje

„(...) visa Juodoji jūra yra be galo nesaugi laivybai. Ukrainos grūdų, kitų prekių (...) eksportas neišeina dėl Rusijos atakų. Ukrainos pajėgumai ir ypač vandens dronai, jūriniai dronai yra labai efektyvūs Rusijos naftos produktų eksportui stabdyti ir todėl šioje situacijoje, ir ypač kai jau NATO teritoriniuose vandenyse vyksta tokie incidentai, privalu dar kartą spausti dar stipriau Rusiją dėl visiškų paliaubų Juodojoje jūroje“, – LRT laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė K. Budrys.
„Reikia pabaigti šią eskalaciją, nes tikrai jau esame visiškai karštoje zonoje“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Rumunija pranešė, kad ketvirtadienio rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiojančiame laive, dingo aštuoni žmonės.
Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinė dronų atakų.
Nuo praėjusios savaitės įtariami Rusijos dronai smogė keliems laivams prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų.
Pasak K. Budrio, dėl naujausio incidento vyksta tyrimas, situaciją patikslinti bus galima pagal tai, kas bus nustatyta pagal rastas nuolaužas.
„Tačiau bendras vertinimas, žinoma, situacija yra labai rimta. Išskirtiniuose ekonominiuose vandenyse, ekonominėje zonoje jau turėjome incidentų tiek Rumunijoje, tiek Bulgarijoje, NATO valstybėse, bet teritoriniuose vandenyse, tai yra pirmą kartą. Mūsų reagavimas turėtų būti visiškai kitoks“, – kalbėjo ministras.
Jo teigimu, NATO turi peržiūrėti savo pajėgumus, apsaugos priemones.
„Europos Sąjungoje, kaip būsimi pirmininkai, turime pareigą dar labiau akcentuoti poreikį investicijos į rytų pasienį poreikį, nes jis yra ne tiktai mūsų pasienis, bet taip pat ir Rumunijos, Bulgarijos pasienis, kalbant apie Juodąją jūrą“, – dėstė K. Budrys.
BNS skelbė, kad NATO surengs susitikimą dėl vis dažnesnių dronų atakų prieš laivus Juodojoje jūroje. NATO pareigūnai nurodė, kad šis klausimas bus įtrauktas į kitą savaitę Briuselyje vyksiančio eilinio Aljanso ambasadorių susitikimo darbotvarkę.
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