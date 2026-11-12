Budrys po Lietuvos atstovų susitikimo su Kinijos delegacija: „Neįmanomi šiandien jokie sprendimai“

„Neįmanomi šiandien jokie sprendimai. Kaip ir sakiau, rengiame įvairias opcijas, variantus, galimybes, ką mes galėtume padaryti, kaip tai galėtų būti įgyvendinama“, – žurnalistams Seime sakė ministras.
„Tai yra vienas iš pokalbių, jis nėra savaime kažkuo tai išskirtinis. Nuo jo rezultatų priklausys, kaip toliau veiksmus dėliosimės, ir procesas tikrai tęsiasi“, – pridūrė jis.
Politikas pabrėžė, kad susitikime dalyvauja Lietuvos diplomatai.
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