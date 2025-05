Biudžeto reikia vis didesnio, o kaip leidžiami pinigai – ne visada aišku: „Kai tik pradedi ką nors kontroliuoti, visi supyksta“

Apie mokesčių reformą bei valdžios spragas naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratų frakcijos narys Algirdas Sysas ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto, Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.

Koks yra mokestinių pakeitimų tikslas, nes tikrai mes žinojome ir tikrai supratome, kad reikės daugiau pinigų gynybai ir tai jau metų pradžioje ir buvo sakoma, kad Lietuvai reikės daugiau gynybai ir bus mokesčių pakeitimai. Dabar matome ir kitą argumentą, kad ir išlaidos didėja, ir reikės žmonėms padėti iš skurdo išlipti, jau yra du tikslai. Tai kokie yra šios pertvarkos tikslai ir ar galima būtų keičiant vidaus išlaidas kažkiek tų pinigų paimti jau ir dabar surenkamų?

A. Sysas: Viskas galima ir viskas įmanoma, ir viskas sveikintina. Bet pirmiausia sureaguočiau, kad jeigu tai būtų vien tik mūsų partijos programos vykdymas, jokių blaškymų nebūtų, bet kai ateini į koaliciją ir kiekviena partija turi savo interesų, savo globėjų ar gynėjų, finansuotojų ar rėmėjų, čia prasideda pats gražumas.

Tai turim, ką turim, ir bandysim priiminėt. Dabar kalbant apie tai, ką galėtume padaryti kitaip, tai Vyriausybė jau numatė, davė komandas, ruošiamas kitų metų biudžetas ir į jį, kad kiekviena ministerija ateitų susimažinusi savo išlaidas ten 5 arba 10 proc. priklausomai nuo to, kokioje srity dirbama.

Akivaizdu, kad yra seniai imti kai kurie nutarimai, pavyzdžiui, apjungti, centralizuoti, bet jie tokie pusiau pradėti ir nebaigti. Tai tą tikrai reikėtų užbaigti, nes neseniai mes priiminėjom įstatymo pataisas, kai pakeitėm šešių ar septynių žemės ūkio įstaigėlių pavadinimą iš to į kitą, nors visos tos įstaigos galėtų būt po vienu stogu ir ta prasme su viena informacine sistema buhalterijom ir visa kita.

Tai yra tokių daug pastabų ir pavyzdžių. Ką galima būtų padaryti ir tikrai tas bus daroma. Dabar kalbant apie tai, mažinant šešėlį, kiek buvo triukšmo dabar ir dar yra dėl kasos aparatų. Nenori išmaniųjų kasos aparatų, nors tai palengvina verslininkų darbą, jiem nereikia rankom pildyti. Jau paskaičiuota, kad pusę valandos į dieną sutaupoma.

Nereikia pervedinėt, įmušei tiesiai duomenis į Mokesčių inspekciją, Mokesčių inspekcija padaro visas ataskaitas, kokias reikia, lieka tik patikrinti ir pasirašyti. Pasipriešinimas didžiausias, visos frakcijos apeitos, Vyriausybė apeita, protestai.

Nors gegužę baigėsi pirmasis keturių metų pereinamasis laikotarpis, tačiau visi laukė iki paskutinės dienos – padarytas kompromisas. Dar mokesčių inspekcija iki Naujų metų, jeigu ir ras, jeigu bus pateisinamos priežastys, bet dar einama tuo keliu, nes ir ekspertai visi sako, kad didžiausias šešėlis būtent ten, kur nėra PVM mokėtojo, nėra normalios atskaitos ir yra kitos šakos, kur tikrai šešėlį reikėtų mažint, nes vėlgi mes tapome Europos Sąjungos čempionais pagal šešėlį praeitais metais.

Tai mes šitą žinom ir suprantam, ir tą tikrai darysim, bet paprasčiausia neužmirškime, kad Lietuva pagal atskirtį pirmauja Europos Sąjungoj. Mes 30 metų niekaip negalim nuo šešių kartų pasitraukt ten iki penkių, ten iki keturių, kaip yra Europos vidury, taip sakant.

L. Kontrimas: Bet žinot, aš atsiprašau, kad įsiterpsiu tiesiog gal diskusijai irgi atspalvis, nes tai dar jūs per visą kadenciją dar ilgą ir,, manau, kad tas dalykas ant stalo iškris. O štai kas dar atskirtį labai stipriai didina, korupcija ir mes matome, kad korupcija yra labai stipriai išsiplėtojusi jau iki tokių subtilių sričių, kad, pavyzdžiui, politikai ateinantys į nacionalinę politiką dengia tuos, kurie yra savivaldoj, o ta savivalda dengia vietinius įvairius reikalėlius arba, pavyzdžiui, didieji bizniai. Žiūrėkite, jūs neseniai prabalsavote už antrą jūrų vėjo parką, ar ne?

„Ignitis“ yra kol kas dar beveik valstybinė įstaiga, tai jeigu mes turime karo stovį, tai kodėl nenukreipti trijų metų pelnus į fondą, kuris yra uždirbtas mūsų sumokėtais pinigais? Bet ne, balsuojame už projektą, kuris nežinia dar kokią turės naudą.

Aš nesakau, kad čia yra korupcijos pavyzdys, tik noriu pasakyti, kad ne retai mūsų valstybėje politikai įtraukiami yra į kasdieninę rutininę veiklą, o šalia praeina didžiuliai projektai, kurie naudos valstybei nesukuria.

Ir kaip tada atsukti šitą? Ir ką Algirdas minėjo dabar apie tą didžiulį tarp turtingų ir neturtingų pasiskirstymą, jūs pasižiūrėkite, didžioji dalis stalo, kuri yra sukuriama per korupcinį ryšį, ji ir šešėlį padidina.

Yra logikos. Ar norėtumėte atsakyti?

A. Sysas: Noriu atsakyti, nes mes 30 metų kovojam su atskirtimi, didindami mažiausias išmokas, indeksuodami pensijas. O atskirtis kaip yra 6,5 ar 6,8 karto, taip ir yra. Nes mūsų mokesčių sistema plokščia, nes tai, kad kalbama, jog 32 proc. tai yra progresinis mokestis, bet prisiminkime, kad šie žmonės, kurie uždirba daugiau, jie nemoka „Sodros“ (daugiau - aut. past.). <...>

Kodėl padidėjo atskirtis? Nes turtingųjų pajamos didėja ženkliai greičiau, nes valstybė, nesvarbu, kokia vyriausybė, bet kuri vyriausybė nespėja su tos atskirties didėjimu ir be mokesčių, ypač didelėm pajamom, pakeitimų, mes galim ir dar ir jūrų parkus sustabdyti, ir laivų nestatyti, ir dar ką nors daryti.

Atskirtis nuo to nesumažės, nes Lietuvoj kapitalo prieaugis labai geras ir milijonierių skaičius didėja vos ne kartais, kiek kasmet ir ypač tai kriziniais metais pasireiškia. Tai čia akivaizdu, kad kuo žmonės turtingiau gyvena, didesnės pajamos, jie gali iš to daryti verslus, gauti dar didesnes pajamas, jokia vyriausybė nesusitvarkys, jeigu nepareguliuos mokestinės sistemos taip, kaip yra kitose šalyse. Ir nereikia ten konkrečiai kopijuoti iš vienų ar iš kitų, jeigu mūsų perskirstymas per biudžetą yra mažiausias Europos Sąjungoje.

Bet ar tikrai mažiausias?

A. Sysas: Mažiausias, vėl sumažėjo 32 ir ten kažkiek po kablelio, o Europoje 40.

L. Kontrimas: Dėl to, kad ateina valdžios, bet jos nesugeba sukontroliuoti išlaidų. Ir, iš tikrųjų, aš manau, kad mes iš viso savo nacionalinio surenkamo pinigais biudžeto, mes iššvaistome be kontrolės, be jokio, minimum kokį 20 kelis procentus.

A. Sysas: Matote, kai tik pradedi ką nors kontroliuoti, visi supyksta. Aš visiems lygiai taip pat sakau, tai jeigu viskas gerai, tai kaip tik čia yra priemonė pasakyti, kad visi tie, kas nesąmones šneka ir sako, kad ten korumpuoti, neteisingai naudoja pinigus, jums atsakymas bus.

Buvo auditas ne tik nepriklausomas kažkoks, bet aukščiausio lygio valstybės kontrolės institucija patikrina ir duoda visus atsakymus.