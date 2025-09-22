Biržuose visiškai girtas vyras peiliu sužalojo du žmones

Anot Policijos departamento, 22.29 val. Kęstučio g., bute, vyriškis peiliu sužalojo moterį (gim. 1979 m.) ir vyrą (gim. 2005 m.), kurie dėl sužalojimų paguldyti į Panevėžio ligoninę.
Įtariamasis (gim. 1980 m.) uždarytas į areštinę. Jam nustatytas sunkus girtumas – 4,10 prom.
Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikimo.
