Bilotaitė: priėmus Vidaus tarnybos statutą, mažiausiai uždirbančių pareigūnų algos kils

Ji teigė nesuprantanti piketuojančių pareigūnų nuogąstavimų dėl, anot jų, blogėsiančios situacijos.

Profsąjunga: priimtas Vidaus tarnybos statutas atneš problemų

Tuo metu kai kurių teisėsaugos pareigūnų profesinių sąjungų lyderiai tvirtina, kad pakeitimai gali paskatinti didelę patirtį turinčius pareigūnus palikti tarnybą.

„Nėra komunikacijos, ji – apsimestinė, nepakankama ir apgailėtina. Kaip ir sumanymas iš aukščiau nuleisti naują Vidaus tarnybos statuto redakciją, jame užprogramavus procesus, kurie skandins ir taip nuo didžiulio darbo krūvio dūstančią sistemą, seniai praradusią patrauklumą“, – antradienį išplatintame pranešime teigė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Anot jo, Vidaus tarnybos statuto projekto priėmimas reikš dar didesnį pareigūnų išėjimą iš tarnybos, didesnius krūvius likusiems bei mažesnį saugumo jausmą visuomenei ir liūdnas policijos perspektyvas.

„Vidaus reikalų sistema yra išderinta, nepatraukli, o blogiausia – iliuzinė. Iliuzijas tiek visuomenei, tiek pareigūnams kurpianti ministerija, deja, nesuvokia, o kas bus, kai miražas išsisklaidys ir liksime su realybe – pavėluotais atvykimais į įvykius, perdegusiais policininkais, ir tuščiomis Policijos mokyklos klasėmis?“ – teigė V. Jagminas.

A. Bilotaitė: pareigūnų algos kils

Vidaus reikalų ministrė antradienį Seime žurnalistams sakė, kad Vidaus tarnybos statutas yra kompleksas priemonių, kurios skirtos didinti pareigūnų motyvaciją.

„Šis Vidaus tarnybos statutas yra apie tai, kaip gerinti jų situaciją, kaip pritraukti naujų pareigūnų, kaip padaryti sistemą patrauklesne pareigūnams“, – teigė ji.

„Pirmiausia tai susiję su darbo užmokesčio didinimu tų pareigūnų, kurių koeficientai yra mažiausi, tai žemiausios ir vidurinės grandies pareigūnai, tam numatyti papildomi 24 mln. eurų“, – sakė A. Bilotaitė.

Ji pripažino, jog siūloma keisti dabartinę pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą, tačiau, pasak ministrės, tai, kas išbraukiama iš Vidaus tarnybos statuto, bus numatyta specialiame dokumente – gairėse.

„Esame susitarę su profesinėmis sąjungomis, kad bus atitinkamos gairės, jos jau išsiųstos suderinti su profesinėmis sąjungomis, tai yra patys darbo apmokėjimo principai. Vidaus tarnybos statute numatyta, kad tarnybos turės savo darbo užmokesčio politikas derinti su profesinėmis sąjungomis“, – aiškino A. Bilotaitė.

Ji neigė baimes, kad pareigūnai neteks priemokos už ištarnautus metus.

„Jeigu pareigūnas yra ištarnavęs 20 metų ir daugiau, jo sukauptas stažas ir liks, ir už kiekvienus papildomus metus taip pat bus skaičiuojama po 1 procentą. Dėl to esame susitarę su profesinėmis sąjungomis“, – sakė ministrė.

„Žinoma, to nelieka Vidaus tarnybos statute, pačio principo, bet pareigūnas, kuris turi nemažą darbo patirtį, nenukentės, esame dėl tų principų susitarę ir jie atsispindės mūsų naujoje sistemoje, tai yra gairėse ir taip pat darbo užmokesčio politikose“, – teigė ji.

Anot A. Bilotaitės, siekiant sumažinti nuogąstavimus, sukurta skaičiuoklė, kuri „leidžia pažiūrėti kiekvieno pareigūno individualią situaciją ir įsivertinti, kad tikrai mažėjimo nebus“.

Seimas balsuos dėl naujo Vidaus tarnybos statuto

Seimas antradienį planuoja priimti naują Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtą Vidaus tarnybos statutą.

VRM teigimu, priėmus naująjį teisės aktą, būtų peržiūrimas pareigybių suskirstymas į pareigybių grupes – jų mažėtų nuo 15 iki dešimties. Ministerija teigia, kad taip būtų nustatyta aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija. Centrinėse statutinėse įstaigose būtų patvirtintos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos.

Be to, tarnybos stažas būtų vienas kriterijų nustatant pareiginės algos dydžius ir sudarytų galimybę vėlesniais tarnybos metais didinti pareiginę algą. Priedą už laipsnį siūloma įtraukti į minimalų pareiginės algos koeficientą – dėl to padidės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos stažą, kuris skaičiuojamas nuo pareiginės algos.

Pareigūnų darbo užmokesčiui apskaičiuoti nuo 2024 metų sausio 1 dienos bus taikomas ir naujas pareiginės algos bazinis dydis – 1785,4 euro. Pasak VRM, statutą pareigūnų atlyginimams didinti numatyta 24 mln. eurų.