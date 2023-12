Seimas planuoja priimti naują Vidaus tarnybos statutą

Projektą parengusi Vidaus reikalų ministerija (VRM) tvirtina, kad pakeitimai leis didinti minimalius pareiginių algų koeficientus pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams, mažinti darbo užmokesčio netolygumus tarp statutinių įstaigų.

Lietuvos policijos ir kalėjimų sistemos profesinės sąjungos prašo Seimo narius balsuoti prieš šį projektą.

Jų teigimu, naujoje Vidaus tarnybos statuto redakcijoje nepakankamai reglamentuojamas pareigūnų darbo užmokestis, nustatomi žemiausi galimi pareigybių koeficientai, todėl baiminamasi, kad skirtingos centrinės vidaus tarnybos įstaigos nustatys nevienodus kriterijus, kuriais remiantis, bus mokamos priemokos.

Profsąjungų taip pat netenkina, jog mažinamas maksimalus priedo už stažą dydis nuo 30 iki 20 procentų, siūloma atsisakyti priedo už laipsnį, nors laipsnių sistema paliekama, kiti siūlymai.

Vienas iš pokyčių – pareigybių perskirstymas

VRM teigimu, priėmus naująjį teisės aktą, būtų peržiūrimas pareigybių suskirstymas į pareigybių grupes – jų mažėtų nuo 15 iki dešimties. Ministerija teigia, kad taip būtų nustatyta aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija. Centrinėse statutinėse įstaigose būtų patvirtintos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos.

Be to, tarnybos stažas būtų vienas kriterijų nustatant pareiginės algos dydžius ir sudarytų galimybę vėlesniais tarnybos metais didinti pareiginę algą. Priedą už laipsnį siūloma įtraukti į minimalų pareiginės algos koeficientą – dėl to padidės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos stažą, kuris skaičiuojamas nuo pareiginės algos.

Pareigūnų darbo užmokesčiui apskaičiuoti nuo 2024 metų sausio 1 dienos bus taikomas ir naujas pareiginės algos bazinis dydis – 1785,4 euro. Pasak VRM, statutą pareigūnų atlyginimams didinti numatyta 24 mln. eurų.

Spalį pareigūnai dėl svarstomų pakeitimų buvo surengę protesto akciją.