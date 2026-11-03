Benkunskas įvertino Adamkaus palikimą: prakalbo apie jo lyderystę

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sako, kad kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus gebėjo vienyti visuomenę, ieškoti kompromisų su politiniais oponentais ir išlikti ištikimas savo principams.
„Prezidentas gebėjo išlikti ir politikos džentelmenu, ir drąsiu jos architektu. Ne konfliktais, o išmintimi buvo vedama į naująjį tūkstantmetį“, – antradienį Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje vykusiame V. Adamkaus 100-mečio minėjime sakė V. Benkunskas.
Pasak jo, V. Adamkus sugebėjo suvienyti skirtingas visuomenės grupes, išeivijos ir Lietuvoje likusius tautiečius, taip pat stiprino šalies ryšius su Vakarais.
„Prezidentas jungė. Du amžius ir du tūkstantmečius. Pirmąją Respubliką su antrąja. Pasipriešinimą naciams ir sovietams. Išeivijos lietuvius ir pasilikusius. Ameriką ir Lietuvą. Lietuvą ir Europą. Gamtą ir žmogų. Skautus, intelektualus, tiesiog patriotus“, – kalbėjo meras.
Jis teigė, kad V. Adamkus buvo idealistas, gebėjęs veikti realiomis politinėmis aplinkybėmis ir ieškoti bendrų sprendimų net su savo oponentais.
„Adamkus galėjo sėsti prie vieno stalo su oponentu. Ne tik kavos atsigerti, bet ir ieškoti sprendimų, likdamas ištikimas sau. Dažnas politikas klaustų – kaip? Atsakymą seniai davė Vytautas Kavolis – tai „švelnių rankų politika“, – sakė meras.
Savo kalboje V. Benkunskas taip pat prisiminė pirmąjį balsavimą prezidento rinkimuose, kai, vos sulaukęs pilnametystės, balsą atidavė V. Adamkui, tačiau tuomet rinkimus laimėjo Rolandas Paksas. Jis vėliau tapo pirmuoju ir iki šiol vieninteliu Lietuvos prezidentu, nuo pareigų nušalintu per apkaltą.
„Savo balsą atidaviau jums, prezidente. Bet... tąkart Lietuva pasirinko kitaip. Prireikė laiko, kol supratau, kas įvyko“, – prisiminė jis.
Anot jo, tuo metu Lietuva buvo susiskaldžiusi, o politikoje išryškėjo skirtis tarp visuomenę kiršinančių ir vienijančių politikų.
„Lietuva greitai Jus susigrąžino. Adamkui reikėjo Lietuvos. O Lietuvai dar labiau reikėjo Adamkaus“, – teigė V. Benkunskas.
„Jūsų darbas Lietuvai parodė, kokia turi būti lyderystė. Tai palikimas dar šimtui metų“, – sakė jis.
Prasitarė, kuo didžiuojasi
V. Benkunskas taip pat pabrėžė, kad Vilnius didžiuojasi tapęs V. Adamkaus namais ir suteikęs jam miesto garbės piliečio vardą.
„Ačiū, kad kritiniu laiku valstybė Jums buvo svarbiau už viską. Ačiū, kad nepasidavėte, kad vedėte ten, kur mums dera būti. Ačiū už tai, kad jungėte“, – kalbėjo sostinės meras.
V. Adamkus antradienį mini 100-ąjį gimtadienį.
Jis gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune, Lietuvos prezidento pareigas ėjo 1998–2003 ir 2004–2009 metais.
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