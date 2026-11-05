Avarija Vilniuje: susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis

Avarija įvyko apie 11 val.
Avarija Vilniuje
Sūsidūrimas įvyko prie išsukimo iš minėtoje gatvėje esančios aikštelės.
Pirmiausia tarnyboms pranešta, kad po susidūrimo motociklo vairuotojas negali atsikelti, tačiau atvykus medikams paaiškėjo, kad jis sąmoningas. Vairuotojas – pusamžis vyras. Jį medikai išvežė į ligoninę, jo traumų rimtumas kol kas neaiškus.
Avarijos aplinkybes aiškinasi policija.
Įvykio vietoje buvo pradėjusios formuotis spūstys, tačiau transporto priemonės buvo operatyviai patrauktos.
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