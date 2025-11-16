 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Švenčionių rajone: nukentėjo 2 žmonės

2025-11-16 17:18 / šaltinis: ELTA / aut.
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 17:18

Sekmadienio popietę Švenčionių rajone įvyko avarija, kurios metu nukentėjo du asmenys.

Sekmadienio popietę Švenčionių rajone įvyko avarija, kurios metu nukentėjo du asmenys.

1

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas portalą informavo, kad pranešimas apie nelaimę ties Modžiūnais buvo gautas apie 14.46 val. Skelbiama, jog susidūrė lengvieji automobiliai „Audi Q5“ ir „Toyota Aygo“. Pareigūnų duomenimis, po smūgio „Audi“ vertėsi, rašė „Delfi“

Kaip Delfi informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budintis pareigūnas, per avariją prispaustų žmonių nebuvo, tačiau įvykio metu nukentėjo „Audi“ vairuotojas ir keleivė. Jie buvo išgabenti į gydymo įstaigą. 

Įvykio vietoje eismas iš dalies uždarytas, automobilių srautas nukreipiamas apylanka. Anot policijos, avarijos padariniai netrukus bus pašalinti ir eismas bus atnaujintas. 

