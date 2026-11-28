Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Pakeliui į įvykio vietą patikslinamos aplinkybės. Juodai vilkintis vyriškis esą šiuo metu sėdi svetimoje mašinoje. Nurodytame automobilyje išties sėdi bernelis. Ar pilietis šildosi, ar ketina dar ir nuvaryti svetimą mašiną – kol kas neaišku.
Gyventojams – priminimas nepamiršti užrakinti automobilių
Vaikinas neužsikirsdamas atsakinėjo į pareigūnų klausimus ir vykdė reikalavimus. Kad nesugalvotų sprukti ar priešintis, buvo surakintos piliečio rankos. Jaunuolis tikino nieko nevogęs, o kišenėse aptikti daiktai priklauso jam.
„Nieko nevogiau, čia mano telefonas, raktai, kvepalai mano“, – kišenių turinį vardijo vaikinas.
Sulaikytasis buvo sodinamas į tarnybinį automobilį. Liudininkų užfiksuotoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip bernelis tarsi eina pro šoną ir greitai patikrina, ar durys užrakintos. Šioms atsivėrus, iškart sustoja ir ruošiasi patikrinti, ar tinkamai prižiūrėtas salonas.
Salone patikrintos visos kišenės ir daiktadėžės, ieškant vertingų daiktų.
Ir tai ne vienintelis patikrintas automobilis. Liudininkų teigimu, vyrukui užkliuvo ir „Seat“ markės mašina. Praviras dureles pastebėjo kaimynai ir informavo savininką. Automobilis taip pat nebuvo užrakintas.
Minėti kvepalai – pavogti iš automobilio
Akivaizdžių apgadinimo požymių nematyti. Daiktų mašinos savininkas taip pat nepasigedo.
Į įvykio vietą atvyko policijos tyrėja. Sulaikytasis buvo apklausiamas. Jaunuolis vos įsibėgėjo sekdamas pasaką, kai pareigūnas viena pastaba sugriovė sklandžiai gulusią istoriją.
Atskubėjusi automobilio savininkė paaiškino aplinkybes, kodėl mašina palikta neužrakinta. Moteris tikino, kad jokių vertingų daiktų salone nepalikdavo.
Vaikino pasakojimas sklandus bei lyg ir nebaustinas. Tačiau yra niuansų. Liudininkai matė, jog buvo tikrinami ir kiti netoliese stovėję automobiliai. O netrukus moteris prisiminė ir pasigedo salone paliktų kvepalų, kurie buvo rasti įtariamojo kišenėje ir kuriuos jis įvardijo kaip savus.
Kaip baigėsi ši istorija – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.