Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Augustinavičius neatsako, ar prezidentas taikytų partinių ministrų filtrą buvusiems „aušriečiams“

2025-09-04 11:02 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 11:02

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šalies vadovas tebesilaiko pozicijos netvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus. Vis tik, ar G. Nausėda atsižvelgtų į tai, jog potencialus kandidatas į energetikos ministrus neseniai priklausė „aušriečiams“ ir tik pastaruoju metu paliko partijos gretas, šalies vadovo patarėjas neatsako.

Vaidas Augustinavičius BNS Foto

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šalies vadovas tebesilaiko pozicijos netvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus. Vis tik, ar G. Nausėda atsižvelgtų į tai, jog potencialus kandidatas į energetikos ministrus neseniai priklausė „aušriečiams“ ir tik pastaruoju metu paliko partijos gretas, šalies vadovo patarėjas neatsako.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidento jūsų įvardyti filtrai iš esmės nepasikeitė. Bet šiandieną joks kandidatas į Energetikos ministeriją nenumatytas susitikti (su prezidentu – ELTA). Bet aš manau, kad atsakymas bus gana greitai, nes laikas tiksi. Dabar norėčiau susilaikyti nuo detalesnio atsakymo“, – ketvirtadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė V. Augustinavičius.

REKLAMA
REKLAMA

Taip jis teigė paklaustas apie viešojoje erdvėje jau aptarinėjamas dvi potencialias pavardes į energetikos ministrus – naujienų portalas „Delfi“ skelbė, jog į šį postą svarstomi Seimo nariai Aidas Gedvilas bei Artūras Skardžius. Politikai, kandidatuodami 2024 m. spalį vykusiuose rinkimuose, savo anketose Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) buvo nurodę, kad priklauso „Nemuno aušros“ partijai.

REKLAMA

ELTA primena, kad naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neketina siūlyti laikinajam ministrui Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbus Energetikos ministerijoje. Pasak R. Žemaitaičio, į šį postą jis turi du kandidatus.

Pagal naująją koalicinę sutartį numatyta, jog Energetikos ministerija atitenka R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau prezidentas yra užsiminęs, jog Ž. Vaičiūnas galėtų likti ministro poste net ir tuo atveju, jei jį į praėjusią Vyriausybę delegavusių demokratų neliktų tarp valdančiųjų.

Šalies vadovas taip pat yra patikinęs, kad, kaip ir pernai lapkritį, jis neketina tvirtinti partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laurynas Kasčiūnas (nuotr. ELTA)
Kasčiūnas ir Čmilytė-Nielsen prašo prezidento neskirti į energetikos ministrus būsimo „aušriečių“ kandidato (15)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
ŽŪM darbuotojai dėl Žemaitaičio pasisakymų kreipsis į Etikos sargus (9)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis ketina pakeisti laikinąjį energetikos ministrą Vaičiūną (21)
Gabrielius Landsbergis. Mindaugo Mikulėno nuotrauka
Landsbergis apie „Nemuno aušrą“ koalicijoje: tai sukėlė labai didelį nerimą tarp Lietuvos partnerių (21)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų