Atskleidė, kiek šiemet sulaikyta žmonių, ėjusių susirinkti cigaretes iš Baltarusijos balionų

„Virš 100 asmenų šiais metais sulaikyta, kurie buvo pagauti prie tų balionų siuntų“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.
Pasak jo, vien praėjusią savaitę sulaikyti keturi asmenys, kurie gabeno kontrabandines cigaretes.
„Iš sulaikytų cigarečių šiais metais milijonas ir šimtas (cigarečių – ELTA) pakelių buvo atgabenta oru. Kiekis tikrai yra nemažas“, – statistiką pristatė V. Kondratovičius.
Jis tvirtino teigiamai vertinantis prokuratūros požiūrio į cigarečių kontrabandos atvejus pokytį.
„Kas yra svarbu, kad prokuratūra pradėjo kitaip vertinti šitą veiklą, tai yra vertinti kaip organizuotą nusikaltimą, pradėjo jungti bylas“, – komentavo ministras.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus oro uostų veiklą sutrikdė fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!