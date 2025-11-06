 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Atskleidė, kiek šiemet sulaikyta žmonių, ėjusių susirinkti cigaretes iš Baltarusijos balionų

2025-11-06 09:14 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 09:14

Šiais metais sulaikyta daugiau nei 100 asmenų, kurie ėjo susirinkti meteorologiniais balionais skraidintų kontrabandinių cigarečių, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Meteorologinis balionas (nuotr. SCANPIX)

Šiais metais sulaikyta daugiau nei 100 asmenų, kurie ėjo susirinkti meteorologiniais balionais skraidintų kontrabandinių cigarečių, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

REKLAMA
0

„Virš 100 asmenų šiais metais sulaikyta, kurie buvo pagauti prie tų balionų siuntų“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius. 

Pasak jo, vien praėjusią savaitę sulaikyti keturi asmenys, kurie gabeno kontrabandines cigaretes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iš sulaikytų cigarečių šiais metais milijonas ir šimtas (cigarečių – ELTA) pakelių buvo atgabenta oru. Kiekis tikrai yra nemažas“, – statistiką pristatė V. Kondratovičius. 

REKLAMA
REKLAMA

Jis tvirtino teigiamai vertinantis prokuratūros požiūrio į cigarečių kontrabandos atvejus pokytį.

REKLAMA

„Kas yra svarbu, kad prokuratūra pradėjo kitaip vertinti šitą veiklą, tai yra vertinti kaip organizuotą nusikaltimą, pradėjo jungti bylas“, – komentavo ministras.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus oro uostų veiklą sutrikdė fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų