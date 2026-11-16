Ar Lietuva paseks Estijos keliu sprendime dėl Rusijos? Iš Nausėdos – žinia

„Estijos sprendimas yra adekvatus. Estija patiria labai įžūlius mėginimus, kuriuos galima pavadinti sabotažo aktais. Tai yra iš esmės kinetiniai aktai, kurie sukuria labai pavojingą precedentą. Tai nėra kažkas naujo regione, todėl Estijos sprendimas man atrodo visiškai suprantamas“, – pirmadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
Estijai uždarant sieną su Rusija, Gitanas Nausėda neatmeta panašios Lietuvos reakcijos
Estija nuo gruodžio uždaro visus pasienio kontrolės punktus su Rusija po to, kai užkirto kelią su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba (GRU) siejamam bandymui padegti bepiločių orlaivių gamyklą.
G. Nausėda tikino neatmetantis galimybės, kad panašių priemonių galėtų imtis ir Lietuva, jei siekis destabilizuoti regioną tęsis.
„Lietuva galėtų taip pat priimti tokius sprendimus, tačiau turime atsižvelgti į visas aplinkybes, pirmiausia į tai, kad esame tranzitinė šalis į Kaliningradą“, – pabrėžė jis.
„Tačiau jeigu pastangos destabilizuoti padėtį regione tęsis, atsakas privalo būti, ir Rusija nesupranta kalbos, kuomet mes į jos veiksmus nereaguojame. Ji laiko tai silpnumo ženklu. Jeigu įvyktų panašaus pobūdžio veiksmai, mes tikrai galvotume apie priemones, kurios užkirstų kelią tiems veiksmams“, – aiškino prezidentas.
Jis patikino, jog apie Estijos sprendimą buvo informuotas šalies premjero Kristeno Michalo.
Pastarasis skelbė, kad šeštadienio vakarą GRU surengė „sabotažo bandymą“ Estijos gynybos pramonės įmonėje „Threod Systems“, kuri gamina žvalgybinius ir kovinius dronus.
Bandymas įvykdyti išpuolį užfiksuotas Vymsyje, į šiaurę nuo sostinės Talino. Saugumo pajėgos šioje byloje sulaikė aštuonis Latvijos gyventojus.
K. Michalas incidentą pavadino „Rusijos vykdomo platesnio masto hibridinio karo prieš Europą dalimi, kuria siekiama sumažinti paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.