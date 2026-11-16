Traumos išretino „Fenerbahče“: Melli gali nežaisti ilgai, laukiama Key tyrimų

Iš rikiuotės krenta Nicolo Melli ir Braxtonas Key.
Klubo valdybos narys Omeras Onanas atskleidė, kad derbyje prieš Stambulo „Anadolu Efes“ amerikiečiui išniro pirštas. Šį pavyko atstatyti, bet tik po rentgeno tyrimo pavyks nustatyti, ar išvengta struktūrinės žalos.
Tuo tarpu praėjusią savaitę nerungtyniavęs N.Melli susidūrė su kelio problemomis.
„Melli turi problemų su menisku. Jam atlikta apžiūra, bet jis dar keliaus į Italiją ir ten gali laukti operacija. Jo su mumis gali nebūti ilgai“, – teigė O.Onanas.
35 metų 205 cm ūgio italas šį sezoną Eurolygoje per 20 minučių renka 4,8 taško (43 procentai tritaškių), 4,4 atkovoto kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir 7,3 naudingumo balo.
29 metų 203 cm ūgio B.Key per 22 minutes fiksuoja 7,8 taško, 4,7 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 7,9 naudingumo balo.
Puolėjų traumos Stambulo klubą užklupo ne pačiu geriausiu metu – kojas komandoje dar tik apšyla Dwightas Powellas, o jam atvykus į Belgrado „Partizan“ išleistas Chrisas Silva.
„Fenerbahče“ (7/4) Eurolygoje dalinasi 5–9 vietas, o per dvigubą savaitę namie priims Vilerbano ASVEL ir aplankys Milaną.
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