Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Anykščiuose ir Šiauliuose rasti dviejų žmonių kūnai

2025-08-10 10:57 / šaltinis: BNS
2025-08-10 10:57

Anykščiuose ir Šiauliuose šeštadienį rasti moters ir vyro palaikai.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Anykščiuose ir Šiauliuose šeštadienį rasti moters ir vyro palaikai.

REKLAMA
0

Utenos apskrities policijos duomenimis, 1965 metais gimusios moters kūnas apie 19 val. buvo rastas namuose Anykščiuose.

Tuo metu Šiaulių apskrities policija pranešė apie šeštadienį, 15.40 val., Šiaulių Serbentų gatvėje rastą 1957 metais gimusio vyro lavoną be išorinių sužalojimų.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus žmonių mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų