Anykščiuose ir Šiauliuose rasti dviejų žmonių kūnai

Utenos apskrities policijos duomenimis, 1965 metais gimusios moters kūnas apie 19 val. buvo rastas namuose Anykščiuose.
Tuo metu Šiaulių apskrities policija pranešė apie šeštadienį, 15.40 val., Šiaulių Serbentų gatvėje rastą 1957 metais gimusio vyro lavoną be išorinių sužalojimų.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus žmonių mirties priežasčiai nustatyti.
