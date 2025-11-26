 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antikorupcijos komisija pritarė Zuoko siūlymui: pradės tyrimą dėl kontrabandos

2025-11-26 17:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 17:15

Trečiadienį posėdžiavusi Seimo Antikorupcijos komisija pritarė parlamentaro Artūro Zuoko siūlymui pradėti tyrimą dėl kontrabandos. 

Artūras Zuokas (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

2

Skelbiama, jog Seimo narys, remdamasis informacija apie daugelį metų veikiančias ir gerai organizuotas kontrabandos schemas, į Antikorupcijos komisiją kreipėsi dėl organizuotos tabako gaminių kontrabandos iš Baltarusijos, galimos pareigūnų korupcijos ir institucijų neveikimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu trečiadienį posėdžiavusi komisija nusprendė pradėti parlamentinį tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti institucijų veiksmus, reaguojant į susidariusią situaciją. 

Pažymima, jog pradėjus tyrimą, komisija kreipsis į Vidaus reikalų ministeriją (VRM), Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT), Muitinės kriminalinę tarnybą, Policijos departamentą, Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) ir Vilniaus oro uostą, prašydama pateikti duomenis apie kontrabandos mastus, fiksuotus pažeidimus, ikiteisminių tyrimų rezultatus, turto areštų ir mokestinių patikrinimų statistiką, taip pat oro uostų veiklos trikdžius.

