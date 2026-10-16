Andrius Kubilius pristatys, kaip universitetai prisideda prie Europos saugumo stiprinimo

Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, A. Kubilius penktadienį Vilniaus universitete (VU) vyksiančiame jubiliejiniame Didžiosios universitetų chartijos („Magna Charta Universitatum“) renginyje skaitys pagrindinį pranešimą apie universitetų vaidmenį stiprinant Europos saugumą.
Pirmadienį eurokomisaras taip pat lankysis bendrovėje „Elarionas“, kur aptars ES gynybos įmonių praktiką mažinant priklausomybę nuo NATO nepriklausančių šalių tiekėjų.
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