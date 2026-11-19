Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, kaltinimai byloje pateikti Alytaus gyventojui.
Baudžiamosios bylos duomenimis, šių metų vasarą kaltinamasis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, Alytuje esančiame parke užpuolė nukentėjusiąją. Anot teisėsaugos, vyras, grasindamas peiliu, nusivedė moterį į atokią vietą miškelyje ir tenkino lytinę aistrą prieš nukentėjusiosios valią.
Vyras nusikalstamos veikos nebaigė, nes nukentėjusioji, radusi galimybę, nuo jo pabėgo.
Anot prokuratūros, vyro veiksmais moteriai padaryta fizinė ir neturtinė žala.
Baudžiamajame kodekse už seksualinį prievartavimą numatyta laisvės atėmimo bausmę nuo vienerių iki septynerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmams.
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