Trečiadienio posėdyje prokuroras Donatas Blinstrubis pasakė savo baigiamąją kalbą. Taip pat kalbas pasakė dviejų nukentėjusiųjų atstovai. Viso šioje byloje nukentėjusiomis pripažintos aštuonios moterys.
Kitas posėdis numatytas gruodžio 2 dieną. Planuojama, kad kalbas sakys kitų nukentėjusiųjų atstovai ir kaltinamojo advokatas.
Kaip anksčiau skelbė BNS, teismo nutartimis nuolat pratęsiamas laikinas draudimas V. Abraičiui užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veikla. Taip pat pratęsiamas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.
Teisėsaugos duomenimis, V. Abraitis 2018–2023 metais Kaune teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir privačiose įstaigose slapta nufilmavo apie 20 savo pacienčių.
Pasak valstybinio kaltintojo, kadangi dalies moterų nepavyko identifikuoti, nukentėjusiomis pripažintos aštuonios pacientės.
Nukentėjusiosios civiliniais ieškiniais iš gydytojo prašo priteisti apie 67 tūkst. eurų neturtinės žalos kompensaciją.
Kaltinamojo advokatas Mindaugas Martinaitis prasidedant teisminiam bylos nagrinėjimui pernai birželį sakė, kad jo klientas kaltės nepripažįsta, o daugelį pacienčių vaizdo įrašų daręs gydymo tikslais.
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