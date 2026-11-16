Pinskuvienės mama grąžino savivaldybei 608 eurus

Tai Eltai patvirtino ikiteisminį tyrimą atlikusios Panevėžio apygardos prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė.
„Pinigų grąžinimas nuo atsakomybės neatleidžia“, – Eltai sakė prokuratūros atstovė.
Gudonienė bylos nekomentavo
Tuo metu M. Gudonienė Eltai nebuvo linkusi komentuoti savo bylos.
„Ką aš galiu komentuoti, kai teismas pasibaigs, tada bus komentaras“, – Eltai sakė politikė.
Ji neatsakė, ar pripažįsta savo kaltę.
Pranešė apie baigtą ikiteisminį tyrimą
ELTA primena, kad praeitą savaitę prokuratūra pranešė, kad baigtas ikiteisminis tyrimas ir teismui su kaltinamuoju aktu perduota baudžiamoji byla, kurioje dabartinė Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė M. Gudonienė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu bei jų panaudojimu.
M. Gudonienė kaltinama praėjusios kadencijos metu, būdama minėtos savivaldybės tarybos nare, nuo 2020 vasario iki 2022 metų spalio, siekdama turtinės naudos sau, suklastojo tikrus dokumentus – 9 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas.
Politikė įtraukė kitų asmenų degalų pirkimo kvitus, nors degalų nepirko ir išlaidų nepatyrė.
Bylos duomenimis, tokiu būdu, piktnaudžiaudama savo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos sau, sistemingai klastodama tikrus dokumentus bei juos panaudodama, ši politikė apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 608 eurus.
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