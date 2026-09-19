Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

4 vaikams alimentų nemokėjęs vyras pasiųstas dirbti viešųjų darbų

2026-09-19 13:17 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 13:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tauragės apylinkės teismas Jurbarke baudžiamuoju įsakymu nuteisė J. G. viešųjų darbų bausme už vengimą išlaikyti savo keturis nepilnamečius vaikus.

4 vaikams alimentų nemokėjęs vyras pasiųstas dirbti viešųjų darbų
GALERIJA (5)

Tauragės apylinkės teismas Jurbarke baudžiamuoju įsakymu nuteisė J. G. viešųjų darbų bausme už vengimą išlaikyti savo keturis nepilnamečius vaikus.

REKLAMA
1

Antradienį skirdamas bausmę, teismas įvertino tai, kad vyras nebaustas, nedirba ir skyrė keturis mėnesius viešųjų darbų, įpareigodamas neatlygintinai dirbti 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas nustatė, kad vyras 2017 m. dirbo ir turėjo galimybę teikti savo vaikams išlaikymą, kuris buvo priteistas iš jo teismo sprendimu, tačiau to nedarė. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, vyras tam tikrais laikotarpiais nuo 2017 metų iki 2026 metų neįsidarbino ir nesiregistravo Užimtumo tarnyboje o gaudamas lėšų iš atsitiktinių uždarbių, dalies šių lėšų vaikų išlaikymui nemokėjo, taip vengė pareigos išlaikyti savo vaikus.

REKLAMA

J. G. kaltę pripažino ir paaiškino, kad nuo tada, kai pradėjo gyventi skyriumi su vaikų mama, vaikų išlaikymu nesirūpino, pinigų nepervesdavo. Vaikus matė, kai jie buvo dar visai maži. 

Jis žinojo, kad savo vaikų išlaikymui turėjo mokėti teismo sprendimu iš jo priteistas lėšas, tačiau nemokėjo, nes neturėjo nuolatinio darbo ir pajamų. 

Per visą laiką jis vaikams gimtadienio proga nupirko balansinius dviratukus, taip pat yra pervedęs vaikų mamai 2 000 eurų.

REKLAMA
REKLAMA

„Teismas, išnagrinėjęs bylą ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad J. G. kaltė dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos – vengimo išlaikyti vaiką – yra visiškai įrodyta“, – rašoma teismo pranešime.

Sunkinančių aplinkybių nenustatė

Teismas nustatė, kad kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam tą teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. 

Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas šio kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

REKLAMA

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Nuteistas vyras šiuo metu gyvena ir dirba užsienyje

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų