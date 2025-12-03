Vyrų emocinė sveikata – per mažai aptariama tema: koks verslo vaidmuo šiuo klausimu?

Lapkritį, kuomet visas pasaulis garsiau kalbėjo apie vyrų fizinę ir psichoemocinę sveikatą, projekto „Amžinai veikia“ kūrėjai vilniečius ir miesto svečius kvietė patirti tai, kuo iš tikrųjų gyvena šiuolaikiniai vyrai.
Tokiame pavadinime organizatoriai užkodavo nuolatinio vyrų judėjimo elementą, kurį lengva atpažinti kasdienybėje. Ši visuomenės grupė juk iš tiesų jaučia poreikį nuolat veikti, sykiu išgyvendama vidinius virsmus, kurie atspindi santykį su savimi ir aplinka.
Audiovizualinė instaliacija tapo vyrų vidinių būsenų ir emocijų skirtingais gyvenimo tarpsniais išraiška. Žinomi komikai per vyrams priimtiną lengvesnę, bet neretai emociškai jaudinančius dalykus slepiančią humoro prizmę analizavo savo kasdienybės realijas ir patiriamus iššūkius. Diskusijoje giliau nagrinėtos dilemos, kurios vyrams kyla šių dienų krizių akivaizdoje.
Pavyzdys rodo, kad menas – paveiki forma atkreipti dėmesį į tokias opias visuomenės problemas. Atsakingų verslų pareiga šiuo aspektu – padėti prasmingoms iniciatyvoms pasiekti platesnę auditoriją.
„Pagal statistiką vyrai vis dar rečiau kreipiasi pagalbos, dažniau renkasi ignoruoti emocines problemas ar jas bando spręsti savo jėgomis, – komentuoja „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas. – Todėl ši tema tokia svarbi: kol neatsiversime kalbėjimui, tol neturėsime ir veiksmingų sprendimų. Džiaugiuosi, kad jauni menininkai imasi iniciatyvos ir atveria kultūrą kaip saugią erdvę pradėti nelengvą, bet sveikesnei visuomenei reikalingą pokalbį.“
Verslų lyderystę sieja su socialinių pokyčių siekiu
M. Horbačausko įsitikinimu, didelį įspūdį visuomenei palikęs renginys įrodo – kultūra apskritai gali būti alternatyvus, jautresnis kelias kalbėti apie visuomenės sopulius ir juos spręsti.
„Atsakingo verslo rankose – privilegija ir atsakomybė sudaryti sąlygas tokioms iniciatyvoms būti labiau pastebėtoms, remti tuos, kurie ieško mums visiems turinčių rūpėti sprendimų. Tačiau, kaip daugelyje ypač svarbių sričių šiais laikas, be kompleksiško įsitraukimo – institucijų, organizacijų, pačių žmonių – pastangos pasiekti apčiuopiamos pažangos greičiausiai bus bevaisės“, – svarsto projekto „Amžinai veikia“ mecenatu tapusios bendrovės vadovas.
Plačiau apžvelgdamas asmeninės, artimųjų, draugų, bendradarbių psichologinės gerovės temą, M. Horbačauskas pastebi – pastarasis laikmetis ragina skirti tam dėmesio daugiau nei bet kada. Socialiniai burbulai tampa svarbia terpe siekiant permainų, o tarp vyrų šis aspektas ypač aktualus.
„Dauguma vyrų europiečių, įskaitant lietuvius, nuo vaikystės mokomi „susitvarkyti patys“, „nebūti silpni“ ar „nesureikšminti emocijų“. Suaugę neretai jaučiamės vertinami pagal pasiektą karjerą, finansinę padėtį ar socialinį statusą. Be to, vyriškos draugystės dažnai grindžiamos ne emociniais ryšiais, o bendromis veiklomis. Laikui bėgant bendrų interesų mažėja, tad natūraliai silpnėja ir bent šioks buvęs ryšys. Visa tai lemia siaurėjantį bendraminčių ratą, o iškilus sunkumams – polinkį atsitraukti net nuo pačių artimiausių“, – komentuoja jis.
Taigi, anot M. Horbačausko, derėtų pirmiausia tarp pačių vyrų normalizuoti faktą, kad žvejyba, sportas ar politika – toli gražu ne vienintelės temos, kuriomis jie gali kalbėtis: „Vedini šio tikslo, toliau ketiname prisidėti prie iniciatyvų, padedančių išryškinti brandžios vyriškos draugijos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, mažinančių vienišumą ir emocinius sunkumus.“
Vertybiškai artima emocinės gerovės kryptis
„Volfas Engelman“ strategijoje svarbią vietą užima būtent didesnės vertės visuomenei kūrimas. Ryškiu veiksmu šioje srityje tapo 2023 m. startavusi socialinė kampanija „Gero žodžio galia“ – kaip atsakas į pasaulyje įsivyravusį neapibrėžtumą: pandemiją, ekonomikos svyravimus, infliaciją ir karą Ukrainoje. Emocinės gerovės tema, aptariama projekte „Amžinai veikia“, bendrovei itin artima vertybiškai.
Tarptautinių įvertinimų sulaukusi „Gero žodžio galios“ kampanija tuomet skatino permąstyti teigiamų žodžių paveikumą, keičiant visuotinių iššūkių nulemtas nuotaikas. Komunikacijos priemonėmis tapo radijo kampanija, polapiai didžiuosiuose portaluose, dedikuoti publikacijoms tik su pozityviomis naujienomis, išsamūs interviu su psichinės sveikatos specialistais ir įkvepiančiomis žmonių istorijomis.
Viena iš tuometinio projekto etapu kalbintų psichologių, schemų psichoterapeutė Genovaitė Petronienė gerus žodžius įvardijo kaip prisirišimo, pagarbos išraišką – vienus svarbiausių emocinių poreikių. Jos teigimu, nors situacija praktikuojant komplimentų kultūrą gerėja, dar yra kur tobulėti. Taip pat – ir mokantis juos deramai priimti.
„Kurti pokyčius pradėjome nuo savęs – stengėmės išsakyti vienas kitam daugiau komplimentų, pagyrimų ir padėkų. Įgyvendinome socialinį eksperimentą – filmavome kolegas, išklausančius jiems kolegų skirtus nuoširdžius žodžius. Įsitikinome, kad net vienas geras žodis gali motyvuoti, pakeisti žmogaus nuotaiką ar net gyvenimą, – prisimena M. Horbačauskas. – Būsimi projektai, orientuoti į vyrų emocinę gerovę, taps prasmingu „Gero žodžio galios“ tęsiniu.“
O tokios iniciatyvos kaip ši, įgyvendinta rudens pabaigoje, palaikomos verslo atstovų ir susijusių organizacijų, kuria daugiau progų priartinti prie visuomenės aktualias, bet nuošalyje liekančias temas: „Jei bent vienas žmogus po netradicinio prisilietimo prie problemos geriau suvokia jos svarbą, tai jau yra didelis žingsnis į priekį“, – teigia M. Horbačauskas.
