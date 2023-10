Vestuvėse giedanti Viktorija atskleidė lietuvių norus: 1 daina populiariausia

Mergina sako, kad nuo pat mažens yra labai muzikali – atrodo, muzika pati pakvietė ją prisiliesti prie šio meno.

„Muziką jaučiu tarsi savo pašaukimą, pradėjau ja dalintis ir savo puslapyje. Jau seniai giedu bažnyčioje, dažnai tenka giedoti vestuvėse“, – šypteli pašnekovė.

Sulaukusi skambučio, kitame gale ji išgirsta: „Sveiki, ar kalbuosi su Klajokle?“. Šis sceninis slapyvardis prieš kelis mėnesius gimė visai netikėtai:

„Paskelbiau savo puslapyje, kad žmonės man padėtų sugalvoti pseudonimą, kuris būtų susijęs su dangumi, Mėnuliu, žvaigždėmis, klajojimais, nes esu ta, kuri nenusėdi vietoje. Visur vykstu, naktimis dažniausiai fotografuoju dangų, stebiu žvaigždes. Esu labai artima laukinei gamtai.

Buvo daug komentarų, bet viena moteris parašė: Klajoklė. Negalėjau užmigti, girdėdama šį žodį galvoje. Buvo daug siūlymų, bet šis žodis taip prilipo... Supratau, kad šis žodis visiškai atitinka mano gyvenimą būdą ir pasidarė toks artimas, kad dabar kitokio net neįsivaizduoju.“

Vestuvėse 1 daina itin populiari

Klajokle ją drąsiai galima pavadinti ir dėl to, kad su savo dainomis keliauja po visą Lietuvą. Vienas dažniausių užsakymų, kurių ji sulaukia – giedoti vestuvėse.

„Tai tikrai pagyvina ir suteikia ceremonijai dar daugiau jautrumo. Muzika papuošia šventę“, – įsitikinusi ji.

Nors įprastai bažnyčioje dainuoti negalima, nes visa ceremonija vyksta pagal liturgiją, giedamos giesmės, Viktorija sako pastebinti, kad susitarti darosi vis lengviau ir ceremonijose vis dažniau skamba net tik giesmės, bet ir jaunųjų pasirinktos dainos.

„Jei kunigai yra modernesni, jiems tai nesudaro didelių problemų, kad žmogus, esantis šalia, padainuotų kokią nors dainą, o ne giesmę. Kai kurie galvoja, kad atvykusi sudainuoju dainą, padarau didžiulį šou ir išvykstu. Bet yra visai kitaip.

Kadangi giedu visą ceremoniją pagal liturgiją, kunigai supranta, kad nusimanau apie ją ir švelniau žiūri į situaciją, supranta, kad viena daina nesumaišys visų kortų. Tad susitarti tikrai įmanoma“, – padrąsina pašnekovė.

Tačiau prieš tariantis dėl norimų girdėti dainų, ji visada pataria pirmiausia pasitarti su kunigu, išklausyti jo nuomonę šiuo klausimu, vėliau visus reikalus į savo rankas perima pati Viktorija.

O kokios gi dainos skamba vestuvių ceremonijose? „Ėjimui labai dažnai renkamasi giesmė „Ačiū, kad šalia esi“, Elvio Preslio „Can't Help Falling in Love With You“ taip pat labai populiari“, – pastebi atlikėja.

Mamoms skamba gražiausios dainos

Klajoklę galite sutikti ne tik vestuvėse – ją galite išvysti grojančią kad ir gatvėje ar laiptinėje, sveikinančią kitus su daina.

Tai – viena geidžiamiausių jos siūlomų paslaugų, išpopuliarėjusi po to, kai socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kaip pati laiptinėje sveikino savo mamą Motinos dienos proga:

„Išties aktualiausia yra sveikinimai mamoms – labai daug žmonių užsisako šią paslaugą. Dažniausiai tai yra vaikai, kuriems yra vidutiniškai tarp 30-40 metų ir jie nori pasveikinti savo tėvus, ypatingai tada, kai negali būti kartu, pavyzdžiui, yra išvykę į užsienį.

Jie nori parodyti tėvams, kad jie yra jiems brangūs, pasveikinti su jiems svarbia diena net ir tada, kai jų nėra šalia.“

Sveikinimams pasirenkamos sentimentalios, jautrios dainos. Per Motinos dieną viena pagrindinių skambančių dainų yra ta, nuo kurios šis bumas ir prasidėjo: „Mama, kaip tu laikais“.

„Dažnai skamba ir „Širdyje labai myliu savo mamą“. Turiu ir vieną savo kūrybos dainą mamai, kuri neretai pasirenkama. Žmonės dažniau renkasi lietuviškas dainas ir labiau žinomas, kurios sukelia sentimentus“, – pastebi pašnekovė.

Dainomis džiugina senelių namų gyventojus

Nors vasara jau baigėsi ir didysis užsakymų pikas nuslūgo, V. Kajokaitei veiklos niekad netrūksta – ji sako, kad spalio mėnesį jau beveik nebeturi laisvų datų.

Atvėsus orams, aktualesnė pasidaro foninė muzika kavinėse ar restoranuose. Be to, ji ne tik muzikuoja, bet ir fotografuoja, laisvu laiku ima į rankas teptuką ir tapo.

„Kai labai mėgsti tai, ką darai, tau tai patinka, bet kokiu atveju randi savo klientą, nes parodai, kaip myli savo darbą. Visada atsiranda žmonių, kurie labai palaiko ir nori mane matyti savo šventėse.

Kai darbas patinka ir tave džiugina, žmonės tai mato. Gyvename energetikos apsuptame pasaulyje, tad žmonės tikrai pajaučia muzikos teikiamas emocijas“, – nusišypso.

Vedina minties, kad muzika turi neįtikėtinai didelę galią, Viktorija visai neseniai pradėjo savanoriauti senelių namuose, kur džiugina žmones dainomis:

„Viskas prasidėjo nuo to, kad kai anksčiau dainuodavau senelių globos namuose, man dažnai parašydavo, kad biudžeto nelabai turi, galbūt sutikčiau padainuoti už simbolinę kainą.

Supratau, kad galiu prisidėti prie džiaugsmo teikimo senyvo amžiaus žmonės, nes jų dienos ten tikrai nėra ypatingai džiugios.“