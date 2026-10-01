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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Važiuodami tvarkyti kapų pasiimkite šio augalo šakelių: turi ypatingą reikšmę

2026-10-01 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 14:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Vėlinėms ir Visų Šventųjų dienai daugelis perka gėles, žvakes ir kapų dekoracijas artimųjų kapams. Išlaidos ypač išauga tuomet, kai reikia sutvarkyti ne vieną kapavietę, vis tik graži kapo puošyba nebūtinai turi brangiai kainuoti. Sode augantys augalai ne tik gali puikiai papildyti rudenines kompozicijas ir sumažinti papildomų dekoracijų poreikį, bet ir turi ypatingą reikšmę.

Kapinių tvarkymas (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (16)

Artėjant Vėlinėms ir Visų Šventųjų dienai daugelis perka gėles, žvakes ir kapų dekoracijas artimųjų kapams. Išlaidos ypač išauga tuomet, kai reikia sutvarkyti ne vieną kapavietę, vis tik graži kapo puošyba nebūtinai turi brangiai kainuoti. Sode augantys augalai ne tik gali puikiai papildyti rudenines kompozicijas ir sumažinti papildomų dekoracijų poreikį, bet ir turi ypatingą reikšmę.

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Paruoštos puokštės ar kompozicijos dažnai reikalauja didesnių išlaidų, todėl prieš vykstant į gėlių parduotuvę verta apžiūrėti savo sodą. Žalios šakelės gali užpildyti kompoziciją, tapti jos fonu ir leisti naudoti mažiau gėlių, rašoma fakt.pl.

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Vienas tinkamiausių pasirinkimų yra puskiparisis, kurio įvairios rūšys suteikia dekoracijoms natūralumo ir estetikos, o taip pat išsiskiria jautria reikšme – jie siejami su viltimi, amžinuoju gyvenimu.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visų Šventųjų diena – Vėlinės

Puskiparisis gali tapti Visų Šventųjų kompozicijos pagrindu

Chrizantemos jau daugelį metų išlieka populiariausiomis lapkričio 1-osios gėlėmis. Vis dėlto jos nebūtinai turi sudaryti visą kompoziciją.

Kelios žalios šakelės padeda užpildyti tuščias vietas ir leidžia net nedideliam gėlių kiekiui atrodyti įspūdingiau.

Būtent tokią funkciją gali atlikti puskiparisis. Jo šakelės būna įvairių atspalvių – nuo aukso geltonumo ir melsvų tonų iki sodrios žalios spalvos.

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Dėl to jas galima priderinti prie skirtingų gėlių spalvų. Pavyzdžiui, šaltesni atspalviai dera prie baltų chrizantemų, o šiltesni puikiai papildo oranžines ar bordo spalvos gėles.

Puskiparisiai skiriasi ne tik spalva, bet ir forma. Galima rasti kūgio, rutulio formos ar svyrančiomis šakomis pasižyminčių veislių.

Kapo dekoracijoms geriausia naudoti pavienes šakeles, kurios gali tapti kompozicijos fonu arba būti įterptos tarp gėlių.

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Jeigu puskiparisis jau auga jūsų sode, pakanka nupjauti keletą šakelių nepažeidžiant krūmo. Taip galima sumažinti dekoracijų išlaidas, o sutaupytas lėšas skirti kitiems kapų priežiūros elementams, pavyzdžiui, žvakėms.

Be to, kiparisinių šeimos augalai nuo seno siejami su viltimi, atminimu ir amžinuoju gyvenimu, todėl puikiai tinka Vėlinių laikotarpio puošybai.

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Kaip pasigaminti kompoziciją Visų Šventųjų dienai?

Darbą rekomenduojama pradėti nuo žaliojo pagrindo formavimo. Sveikas ir vešlias šakeles reikėtų išdėlioti taip, kad jos suteiktų kompozicijai norimą formą.

Tik po to verta komponuoti gėles. Toks būdas leidžia geriau įvertinti, kiek chrizantemų iš tiesų reikia.

Kuriant dekoraciją galima naudoti skirtingo ilgio šakeles. Tai suteiks kompozicijai natūralumo, o rezultatas atrodys daug gyvesnis nei naudojant vienodai nukirptus augalus.

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Nebūtina apsiriboti vien puskiparisiais. Kompoziciją gali papildyti ir kitos sode augančios dekoratyvinės šakelės. Svarbiausia vienoje vietoje nenukirpti pernelyg daug augalo ūglių.

Kartais užtenka vos kelių kruopščiai parinktų šakelių, kad sukurtumėte estetišką ir jaukią kapo dekoraciją neišleisdami daug pinigų žalumynams.

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