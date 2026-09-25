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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Paklausus, ar kapų akmens plokštės išsivaikšto, žodžių į vatą nevyniojo: „Jeigu...“

2026-09-25 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 09:20
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Nors kapą uždengti akmens plokšte renkasi vis daugiau žmonių, vis tik šis sprendimas vis dar susilaukia įvairių nuomonių. Vieni teigia, kad tai patogus, reikalingas sprendimas, o kiti tikina, kad toks uždengimas nėra reikalingas, kokybiškas ar tikinčiųjų vertybes atitinkantis sprendimas.

Akmens plokšte dengtas kapas (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Nors kapą uždengti akmens plokšte renkasi vis daugiau žmonių, vis tik šis sprendimas vis dar susilaukia įvairių nuomonių. Vieni teigia, kad tai patogus, reikalingas sprendimas, o kiti tikina, kad toks uždengimas nėra reikalingas, kokybiškas ar tikinčiųjų vertybes atitinkantis sprendimas.

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Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į įmonės „Angelo akmuo“ direktorių Ernest Matijevski, kuris prabilo apie kapavietės dengimą akmens plokšte.

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Pašnekovas nurodė, kodėl šis sprendimas susilaukia dėmesio, įvardijo jo kainą, o taip pat atsakė, ar plokštė gali per laiką „išsivaikščioti“.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Kapavietės dengimas akmens plokšte – vis populiaresnis pasirinkimas

Pasvarstykite, kada paskutinį kartą lankėtės kapinėse. Turbūt paskutinis atmintyje išlikęs vaizdas buvo vienas po kito išsirikiavusios kapavietės, kurių ganėtinai nemažai jau yra uždengtos akmens plokšte.

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„Kapavietės uždengimo plokštėmis paslauga vis labiau populiarėja, nes stipriai sumažina priežiūros poreikį.

Kapavietės pamatai betonuojami su nuolydžiu, dėl ko purvas nesilaiko ant plokštumos, o su lietumi prasiplauna“, – pasakojo jis.

Pašnekovas, kalbėdamas apie vis labiau populiarėjančią paslaugą, taip pat nurodė, kad tokiais atvejais, kai kapas uždengtas plokšte, nebereikia ravėti žolės ar sodinti gėlių.

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Jis pasakojo, kad ši paslauga atsirado dėl vis didėjančio gyvenimo tempo, kuriame vis mažiau vietos lieka kapaviečių priežiūrai.

„Mes turime vis mažiau laiko prižiūrėti kapavietes, ypač kai pavasario, vasaros ar rudens metu žolė auga labai greitai“, – tikino jis.

Sulaukia įvairių prašymų dėl akmens plokštės įrengimo

Turbūt daugeliui jau tapo įprasta kapinėse matyti akmens plokštėmis uždengtas kapavietes, tačiau atidžiau pasižvalgius galima pastebėti, kad jos ne visos vienodos.

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Vienose paliekami nedideli plotai gėlėms ar dekoratyviniams augalams sodinti, kitose visa kapavietė dengiama vientisa plokšte. Pasirinkimas dažniausiai priklauso nuo šeimos poreikių, priežiūros galimybių ir vizijos, kaip turėtų atrodyti artimojo amžinojo poilsio vieta.

Nors gali pasirodyti, kad tokie projektai yra gana standartiniai, klientai kartais turi ir individualių pageidavimų. Dažniausiai jie susiję ne su išskirtiniu dizainu, o su praktiniais sprendimais, kurie gali būti naudingi ateityje.

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„Ypatingų prašymų nelabai yra, dažniausiai užsakovai prašo palikti galimybę plokštę atidengti ir parodyti, kaip tai daroma, kad ateityje prireikus galėtų tą padaryti“, – pasakojo jis.

Anot pašnekovo, klientams svarbiausia ne neįprasti sprendimai, o ilgaamžiškumas, patogumas ir galimybė kapavietę prižiūrėti kuo paprasčiau.

Dėl šios priežasties nemaža dalis žmonių renkasi praktiškus sprendimus, kurie padeda išlaikyti tvarkingą kapo vaizdą ir reikalauja mažiau nuolatinės priežiūros.

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