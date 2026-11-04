Vaistininkas siunčia žinią vartojantiems žuvų taukus: „Pastebiu, kad...“

„Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė paaiškina, kuo naudingos omega-3 riebalų rūgštys, kaip išsirinkti tinkamą produktą ir kokios vartojimo klaidos gali sumažinti jo naudą.
Omega-3 svarbios ne tik širdžiai, bet ir smegenims bei regėjimui
Žuvų taukuose esančios omega-3 riebalų rūgštys svarbios normaliai širdies, smegenų ir regėjimo funkcijai. Jos taip pat dalyvauja organizmo uždegiminių procesų reguliavime.
Pasak M. Rutalės, renkantis žuvų taukus svarbu atkreipti dėmesį į dvi pagrindines riebalų rūgštis – eikozapentaeno rūgštį (EPR, arba EPA) ir dokozaheksaeno rūgštį (DHR, arba DHA).
„Skaitant etiketę ant pakuotės, svarbu sekti EPR ir DHR kiekius – ne mažiau kaip 180 mg EPR ir 120 mg DHR vienoje 1 g kapsulėje“, – pataria minėto vaistinių tinklo vaistininkas.
Kam žuvų taukai gali būti ypač naudingi?
Pakankamas omega-3 kiekis svarbus įvairaus amžiaus žmonėms, tačiau papildų poreikis priklauso nuo mitybos ir individualios sveikatos būklės. Ypač verta įvertinti jų vartojimą tiems, kurie retai valgo riebią žuvį.
„Žuvų taukai, manau, šiais laikais reikalingi praktiškai kiekvienam žmogui. Daug dirbantiems tiek fiziškai, tiek protiškai reikalingos polinesočiosios riebalų rūgštys. Ypač jas svarbu vartoti sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos, nervų sistemos ligomis, turintiems silpną imunitetą“, – teigia vaistininkas.
M. Rutalė taip pat atkreipia dėmesį į omega-3 svarbą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, kai DHR reikalinga normaliam vaisiaus ir kūdikio vystymuisi. Vis dėlto papildus šioms grupėms reikėtų rinktis pasitarus su sveikatos priežiūros specialistu.
Ar žuvų taukai gali apsaugoti nuo peršalimo?
Šaltuoju metų laiku žuvų taukai neretai siejami su imuniteto stiprinimu. Nors omega-3 dalyvauja imuninio atsako reguliavime, patikimų įrodymų, kad įprastas jų papildų vartojimas sumažintų peršalimo ligų riziką, kol kas nepakanka.
„Omega-3 riebalų rūgštys, ypač EPR ir DHR, veikdamos ląstelių lygmeniu gali reguliuoti imuninį atsaką į dirgiklius, kylantį uždegimą ir taip padėti išlaikyti imuninį atsparumą“, – aiškina M. Rutalė.
Skysti ar kapsulėmis – ką geriau rinktis?
Vaistininko teigimu, produkto forma pirmiausia turėtų būti pasirenkama pagal individualų vartojimo patogumą.
„Kapsules patogiau vartoti suaugusiesiems, skystus žuvų taukus rekomenduojame vaikams ar asmenims, kuriems sunku nuryti kapsules.
Visada rekomenduojame rinktis kuo mažiau aromatizuotus ar kitaip „paskanintus“ žuvų taukus. Veiksmingumas pasireiškia tada, kai produktas yra vartojamas, o kaip tai patogiausia – individualus reikalas“, – sako M. Rutalė.
Jeigu abiejų formų produktuose yra toks pats veikliųjų omega-3 kiekis, vien produkto forma nebūtinai lemia didesnę naudą.
Žuvų taukų vartojimo trukmė turėtų priklausyti nuo kasdienės mitybos ir sveikatos poreikių. Reguliariai valgant riebią žuvį, papildų gali apskritai neprireikti.
„Neturint sveikatos problemų ir mitybos racione bent du kartus per savaitę valgant riebią žuvį, galbūt pakaktų ir kurso, pavyzdžiui, rudenį ir pavasarį. Vaikams, vengiantiems žuvies, ar sveikiems suaugusiesiems galima vartoti ir ilgą laiką“, – sako vaistininkas.
Sergant lėtinėmis ligomis, vartojant kraujospūdį ar cholesterolio koncentraciją reguliuojančius vaistus, papildų vartojimą jis rekomenduoja suderinti su gydytoju, atsižvelgiant į individualius tyrimų rodiklius.
Dažniausios žuvų taukų vartojimo klaidos: į ką svarbu atkreipti dėmesį?
Anot vaistininko, viena dažniausių klaidų – vertinti tik bendrą omega-3 kiekį, nepasidomint konkrečia EPR ir DHR koncentracija. Taip pat svarbu laikytis rekomenduojamo dozavimo ir tinkamai laikyti produktą.
„Pastebiu, kad žmonės, įsigydami žuvų taukus, atkreipia dėmesį tik į bendrą omega-3 riebalų rūgščių kiekį, mažiau dėmesio skirdami EPR ir DHR koncentracijai. Taip pat, siekdami sutaupyti, vartoja mažesnį kapsulių ar skystų žuvų taukų kiekį“, – pastebi M. Rutalė.
Atidarytus žuvų taukus būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, o skystus produktus laikyti pagal gamintojo nurodymus, dažniausiai šaldytuve.
Vaistininkas taip pat rekomenduoja rinktis tinkamai notifikuotus papildus. Vis dėlto notifikavimas savaime negarantuoja, kad produktas nepriklausomai ištirtas dėl galimos taršos sunkiaisiais metalais.
Svarbu nepamiršti, kad didelės omega-3 dozės tam tikrais atvejais gali didinti kraujavimo riziką, todėl vartojantiems antikoaguliantus būtina pasitarti su gydytoju.
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