Užfiksavo nejaukią Meghan ir princo Harry akimirką: to kiti neturėjo pamatyti

Pranešama, kad ši nejauki akimirka įvyko, kai karališkoji šeima išėjo į Bakingamo rūmų balkoną per 2019 metų „Trooping the Colour“ ceremoniją. Kūno kalbos ekspertė Judi James pasakojo, kad Meghan jautėsi „susinervinusi“ ir „izoliuota“, todėl per ceremoniją buvo trumpam nusisukusi.

Užfiksavo nejaukią akimirką

Tuo metu užfiksuotoje medžiagoje matyti, kaip karališkosios šeimos nariai šnekučiuojasi tarpusavyje, o Harry nusisuka nuo Meghan ir kalbasi su kažkuo iš kairės, rašo express.co.uk.

Tada Meghan bandė atkreipti savo vyro dėmesį. Kaip teigė Judi, taip ji bandė sambrūzdžio metu rasti „draugišką veidą“ ir užmegzti su kuo nors pokalbį. Tačiau užuot atsisukęs ir nuoširdžiai jai nusišypsojęs bei paaiškinęs, kodėl ji neturėtų atsukti nugaros tūkstančiams susirinkusių žmonių, Harry, rodos, užsiplieskė ir išbarė Meghan, tarsi ji būtų išdykęs vaikas.

Vaizdo įraše matyti, kaip Meghan kreipiasi į princą Harry, norėdama kažką pasakyti, o Harry atsisukęs trumpai kažką nukerta. Skaitymo iš lūpų ekspertas tuomet teigė „MailOnline“, kad princas hercogienei pasakė: „Taip, teisingai.“

Tačiau kai Meghan dar kartą pasisuko į šalį, tuomet, panašu, princas Harry be gailesčio jai pasakė: „Atsigręžk.“

Kai ji ir toliau žiūrėjo į jį, Harry pridūrė: „Žiūrėk“, – linktelėdamas galva link balkono priekio. Tada pradėjo skambėti nacionalinis himnas ir Meghan atsisuko į minią.

Judi teigė, kad tuo metu Harry kalbos mažai ją palaikė ar saugojo. Ji sakė: „Jis turėjo būti vienintelis karališkosios šeimos atstovas, atsakingas už savo žmonos priėmimą Jungtinėje Karalystėje ir padėti jai orientuotis karališkojo protokolo taisyklėse.

Vietoj to, kai ji pasisuka, jo veido išraiška, regis, lieka bejausmė, o jai pasisukus antrą kartą, atrodo, kad jis reikšmingai ir gana autoritetingai kilsteli antakį, kad ji laikytųsi karališkojo protokolo.“

Meghan atrodė akivaizdžiai nusiminusi dėl šios situacijos. Judi sakė: „Harry gestas atrodo labiau panašus į tai, kaip galima paraginti neklaužadą vaiką. Jos veido išraiška atrodo nelaiminga, kai ji atsisuka.

Tai, kad ji kone rituališkai vis pasitikrina, ar viską daro teisingai, rodo, kad ji akivaizdžiai stengiasi viską atlikti teisingai, bet galbūt jai labiau patiktų maloniai mylinti šypsena, o ne įspėjamai pakelti antakiai.“

Judi sakė, kad dėl šios nepatogios akimirkos buvo „sunku“ nejausti užuojautos Meghan. Ji sakė: „Ji buvo dar tik naujokė, o akimirkos balkone yra oficialiausi ir labiausiai matomi karališkosios šeimos masiniai pasirodymai.

Stovėjimas aukštai balkone, kai visuomenė stebi ir šūkauja iš apačios, tradiciškai pabrėžia karališkosios šeimos pranašumą ir aukštesnės klasės statusą, todėl jie dažnai deda daug pastangų, kad užtikrintų, kad viskas pavyktų.“

Tai buvo paskutinis Meghan pasirodymas balkone. Ji ir Harry 2020 metais pasitraukė iš karališkosios šeimos. Meghan – ne vienintelė karališkoji įpėdinė, kuri buvo sugėdinta dėl poelgių balkone. 2016 metais mirusi karalienė buvo pastebėta bakstelinti princui William į ranką, kai šis buvo puolęs prižiūrėti princo George'o.