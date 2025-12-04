 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

TV žiūrovus ištiko šokas: tiesioginiame eteryje nualpo vedėja Laura

2025-12-04 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 18:10

Netikėtas įvykis tiesioginiame eteryje išgąsdino žiūrovus – TV vedėja Laura Woods nualpo tiesioginės transliacijos metu, vesdama Anglijos moterų draugiškas futbolo rungtynes prieš Ganą.

Lašelinė (nuotr. 123rf.com)

0

Sporto komentatorė vedė rungtynes kartu su Ianu Wrightu ir Anita Asante, kai įvyko šis išgąsdinęs incidentas, rašo express.co.uk.

Vedėja nualpo tiesioginiame eteryje

Prasidedant rungtynėms, vedėja aiškino „Lionesses“ vaidmenį, kai nualpo tiesioginės transliacijos metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

38 metų laidų vedėja griuvo į priekį, krito ant I. Wrighto ir A. Asante, o šokiruoti kolegos stengėsi ją išlaikyti. Tačiau tada šviesiaplaukė vedėja nukrito ant žemės, po ko kamera atitraukė vaizdą į bendrą stadiono planą.

Po kelių akimirkų „ITV“ nutraukė transliaciją ir perėjo į reklamų pertrauką, o sunerimę žiūrovai suplūdo į socialiniuos tinklus pasiteirauti, ar vedėja jaučiasi gerai.

Vienas vartotojas parašė: „Tikiuosi, Laurai Woods viskas gerai“, o kitas pritarė: „Tikiuosi, Laurai Woods viskas gerai po šio įvykio.“

Trečiasis pridūrė: „Tikrai tikiuosi, kad Laurai Woods viskas gerai. Pagarba Ianui Wrightui ir Anitai Asante, kad ją sugavo. Pagarba atsarginei vedėjai, kuri perėmė eterį – įspūdingas darbas.“

Tuo tarpu ketvirtas rašė: „Liūdna matyti, kaip Laura Woods nualpo. Gerai, kad Ianas Wrightas ją pagavo. Greito sveikimo.“

Kai laida sugrįžo po reklamos, L. Woods buvo pakeista jos kolegės Katie Shanahan, kuri iškarto informavo žiūrovus namuose apie L. Woods būklę.

K. Shanahan, iki tol dirbusi „ITV“ reportere prie aikštės, paskutinę minutę perėmė vedimą ir patikino žiūrovus, kad vedėja yra gerose rankose. 

„Kaip turbūt pastebėjote, su mumis nėra nuostabiosios Lauros Woods. Ji pasijuto blogai ir dabar yra labai gerose rankose“, – sakė ji.

Vėliau rungtynių metu L. Woods sužadėtinis Adamas Collardas internete pateikė daugiau informacijos. Jis parašė:

„Laura jaučiasi gerai ir yra su tinkamais žmonėmis. Ačiū už jūsų palaikančias žinutes.“

