„TV pagalbos“ žvaigždė Žemaitė atrado, kaip įveikti bėdas: atsakė, ar veikia kitiems

Žinoma moteris atskleidė, kad iki šiol apie hipnoterapiją buvo tik girdėjusi, bet niekada nesigilino į šią temą. Nors ji pusę metų dirbo su psichoterapeute ir gilinosi į savo vidinį pasaulį, nes, kaip ji pati sako, visi turime baimių ir nepasitikėjimo savimi, apie hipnoterapiją pirmą kartą sužinojo tik prieš metus.

Hipnoterapeutė pasiūlė seansą

Su Gerda hipnoterapeutė susiekė pati ir pasiūlė asmeninę hipnoterapiją. Nors pradžioje moteris dvejojo ir žvelgė į tai skeptiškai, visgi tai „užkabino“ pasidomėti apie šią sritį daugiau ir pažiūrėti, ar tai yra mokslo pagrįstas dalykas.

„Man pradžioje atrodė mistika. Aš pradėjau domėtis, ieškoti informacijos. Sužinojau tokių dalykų, kurių nebuvau žinojus. Netgi bendravau su pažįstama, kuri turėjo tokios patirties, kad jai net pati psichoterapeutė rekomendavo hipnoterapiją išbandyti“, – pasakoja G. Žemaitė ir priduria, kad iš pradžių buvo baisoka.

Kalbėdama apie hipnoterapijos procesą, ji paaiškino, kad pirmiausia vyksta pažintinis pokalbis su hipnoterapeute, todėl itin svarbu pasirinkti specialistą, kuris atitiktų asmeninius poreikius. Po to, kai Gerda išsamiau pasidomėjo hipnoterapija ir išstudijavo šią temą, ji nusprendė išbandyti šį metodą.

„Mes pažintinio skambučio metu viską aptarėme – žmogaus baimes, problemas ir išgyvenimus. Tada susitarėme laiką dėl hipnoterapijos sesijos.

Tikrai šiek tiek baiminausi, nes ta baimė, bent jau taip sakė hipnoterapeutė Vilma, yra labai dažnas dalykas, nes žmogus nežino, kaip tai vyksta, ir turi prisiklausęs mitų, kad neva hipnoterapijos metu gali užmigti protas, gali prikimšti į galvą ko tik tai nori, todėl tų baimių tikrai nesakysiu, kad nebuvo“, – pasakoja ji.

Dėl to „TV Pagalbos“ gelbėtoja porą kartų atidėjo vizito datą. Kai ji bandė atidėti antrą kartą, hipnoterapeutė pastebėjo, kad taip nutinka dažnai, tačiau paskatino nevilkinti ir atvykti į hipnoterapijos seansą.

Išgyveno nepaaiškinamus potyrius

Gerda nusprendė ir atvyko pas hipnoterapeutę. Seansas truko tris valandas, ir, kaip ji pati teigia, nėra žodžių, kurie galėtų apibūdinti patirtį, kurią ji išgyveno hipnoterapijos metu.

„Yra nerealus jausmas. Buvau girdėjusi, kad iš pasąmonės išlenda vaizdiniai, prisiminimai iš vaikystės ir paauglystės. Man atrodė, kaip tokie vaizdiniai neįmanoma, kaip jie gali išlysti, bet fantastika, nes pats pirmas mano vaizdinys, kurį patyriau buvo iš ketverių metukų amžiaus“, – atskleidžia ji.

Laidų vedėja teigia, kad tokios scenos galbūt nebūtų prisimenamos, nes pasąmonė jas slėpė giliai, kad jos nebūtų nuolat prisimintos. Tačiau būtent viena iš tokių scenų suteikė patirtį, kuri vėliau formavo įpročius ir galėjo sukelti tam tikras problemas ar nepasitikėjimą savimi.

„Tų scenų iš pasąmonės išlindo kokios 8-10. Labai fantastiška patirtis, nes tu viską paleidi – ir pyktį, ir įsitikinimą, jeigu jauti žmogui blogus jausmus.

Hipnoterapijos metu to visko atsikratai. Kai baigiasi seansas tu jautiesi euforijoje, jauti lengvumą, tarytum būtum viską išmetęs, kas buvo nereikalinga tavyje“, – įspūdžiais dalijasi ji.

Gerdos teigimu, po hipnoterapijos ėmė keistis požiūris į daugelį dalykų – ji pradėjo visai kitaip galvoti. Nors hipnoterapijos seansą ji turėjo vasario mėnesį, jos teigiamus padarinius moteris jaučia iki šiol.

„Aš įvardinčiau, kad hipnoterapija yra toks įrankis, kuris padeda viską suprasti ir pereiti daug greičiau, keisti savo požiūrį į tam tikrus dalykus. Mano mintys pasikeitusios, kitoks požiūris į save, į dalykus, daugiau pozityvo. Tai yra faktas“, – priduria Gerda.

Klausosi sukurtos hipnozės

Gerda pasakoja, pažintinio skambučio metu su hipnoterapeute, reikia jai papasakoti savo svajones, lūkesčius, tai, kaip tu įsivaizduoji savo ateitį. Pasak jos, turi sugalvoti savo svajonių pilną paketą, o pagal jas yra sukuriama hipnozė, kurios turi klausyti 21 dieną.

„Aš jos ir klausausi 21 dieną, nes ji nuteikia tave labai pozityviai, tu labai gerai jautiesi paklausęs jos. Protui reikia kartojimo, taip sako ir mano hipnoterapeutė. Tai yra labai svarbu, nes mūsų įpročiai yra taip giliai įsišakniję, kad mums juos išrauti yra labai sunku“, – atskleidžia ji ir priduria, kad hipnoterapija yra nepaaiškinamas dalykas, kuris tikrai veikia.

Pasak jos, kai kurie lankosi pas psichoterapeutus, gerus specialistus, jiems padedančius, bet visas procesas užtrunka gan ilgai.

„Kai kurie žmonės lanko psichoterapeutus ir skaito psichologines knygas, ir aš taip pat dariau abu dalykus. Tačiau nesitikėjau, kad galėsiu patirti tokį stiprų efektą ir tokį didelį proto pokytį, kokį patyriau po hipnoterapijos“, – pasakoja Gerda.

Ji atskleidžia, kad po asmeninės hipnoterapijos seanso hipnoterapeutas dar kurį laiką palaiko ryšį, paskambina ir teiraujasi, kaip jautiesi. Tai svarbu, nes dažnai gali pasireikšti įvairios reakcijos, o net ir fiziologinis kūnas gali reaguoti, kai protas keičia savo įpročius.

„Tas bendravimas tik tiek ir trunka, nors mes su hipnoterapeute palaikome ryšį, nes ji yra fantastiškas žmogus, kaip ir psichologė – labai gera. Jeigu man kyla kokių nors klausimų ar norisi išsilieti, pasiteirauti patarimų, aš kontaktuoju su ja“, – teigia Gerda.

Kaip atsirado ir kas yra RTT hipnoterapija?

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Vilma Elatroush, RTT akredituota hipnoterapeute, kuri atskleidė, kas yra vadinamoji RTT hipnoterapija ir kaip veikia šis gydymo būdas.

„RTT Hipnoterapija (angl. Rapid Transformational Therapy, – tv3.lt) yra greito poveikio hipnoterapija, kurią išrado Marisa Peer. Ji šią terapiją išrado seniai, todėl su ja yra atlikta virš 35 metų praktika. Tai yra technika, su kuria dirbti yra lengva, nes ji yra praėjusi visas eksperimentavimo stadijas, – pasakoja hipnoterapeutė.

Pasak jos, hipnoterapija veikia neuroplastiškumo principu. Į RTT hipnoterapiją yra sudėta viskas, kas geriausia psichologijoje ir psichoterapijoje, kognityvinio elgesio terapijoje – neuroplastiškumas, neurolongvistika.

„Ši terapija yra moksliškai patvirtinta, nėra jokių interpretacijų, kad tai gali būti magija ar burtai. Nieko panašaus nėra, viskas patvirtinta mokslu ir 35 metais praktikos. Apie ją jokių abejonių niekam nelieka, ji veikia puikiai“, – pažymi specialistė.

Jos teigimu, Marisa Peer yra dirbusi su garsiausiomis pasaulio žvaigždėmis, įskaitant Holivudo, karališkos šeimos žvaigždes, didžiausių įmonių vadovus, sportininkus. Taigi, RTT hipnoterapija, pasak V. Elatroush, yra greito poveikio terapija, duodanti užtikrinančius rezultatus ir nepaliekanti abejonių.

Kaip veikia hipnoterapija?

Hipnoterapeutė teigia, kad ji nedirba su klientais dviem atvejais – kai žmogui medikai yra diagnozavę psichozę arba kai asmuo serga epilepsija. Visais kitais atvejais hipnoterapija yra veiksminga.

„RTT hipnoterapija gali pagerinti sveikatos būklę bent 50 proc., net ir tais atvejais, kurie medicinoje laikomi beviltiškais“, – priduria ji.

Pasak hipnoterapeutės, pažintinio skambučio metu nustatoma ar hipnoterapija yra tinkamas metodas gydyti konkrečiam pacientui.

„Žmogus dažniausiai prieš registruojantis į asmeninę hipnoterapijos sesiją, susisiekia tam, kad gautų laisvus laikus. Tada aš paklausiu, ar žmogus neturi psichozės, pripažintos epilepsijos.

Jeigu jis jų neturi, mes drąsiai registruojamės pažintiniam skambučiui, ir jo metu išsigryniname, kokias problemas, kokius rūpesčius žmogus turi, ir aptariame geriausią planą, nuo ko pradėti, ką gydyti, kokias užklausas duoti pasąmonėje“, – procesą pasakoja V. Elatroush.

Ji pasakoja, kad hipnoterapijoje yra dirbama pasąmoniniame lygmenyje. Žmogaus smegenų bangų dažnis persijungia į Alfa smegenų bangų dažnį, o kai kuriais atvejais ir Teta bangų dažnį. Ten, kur yra labai lengvai pasiekiami visi pastrigę įsitikinimai.

„Problemos ir jų atsiradimo priežastis yra ribojantis įsitikinimas. Žmonės dažniausiai galvoja, kad tai yra jausmai, emocijos, bet pats problemos atsiradimas yra dėl ribojančio įsitikinimo, atsiradusio iš tam tikros patirtos arba nepatirtos emocijos, dažniausiu atveju vaikystėje“, – atskleidžia specialistė.

Hipnoterapijos sesijos laikas ir hipnozė

Hipnoterapeutė sako, kad svarbu yra surasti problemos atsiradimo pagrindinę priežastį ir įsitikinimą, kuriame žmogus yra pastrigęs. Tai suradus, hipnoterapijoje tai yra paneigiama, eliminuojama iš kūno, minčių, esybės.

Jos teigimu, žmogui po hipnoterapijos seanso reikia ir toliau klausyti asmeninės hipnozės, sudaromos pagal jo poreikius, suvokimą ir pagal tai, kas atrandama asmeninės hipnoterapijos sesijos metu.

„Būna parengtas asmeninės hipnozės įrašas, kurį reikia klausyti mažiausiai 21 dieną, nes mūsų protas veikia neuroplastiškumo principu, o tai reiškia, kad mes turime kartoti savo protui tas pačias frazes, tuos pačius sakinius, tol, kol jis išmoksta.

Mums reikia performuoti įsitikinimą iš to, kuris mums kėlė problemas, į tą, kuris mums pasitarnaus. Mes turime pakeisti įprotį, nes mūsų protas mokosi per kartojimą“, – pabrėžia ji.

Be to, hipnoterapijos sesija trunka maždaug 2 valandas, tačiau kiekvienas atvejis yra individualus. Priklauso nuo to, kas atrandama sesijos metu, kiek skriaudos žmogui yra padaryta vaikystėje ir jaunystėje ir kiek žmonių darė skriaudą.

„Hipnoterapija yra įrankis, kuriuo naudojantis kiekvienam žmogui galima išsakyti visas nuoskaudas. Dėl to sesijos užtrunka nevienodai, nes kiekvienas žmogus turi skirtingą kiekį vadinamųjų skriaudikų“, – priduria hipnoterapeutė.

Hipnoterapija – moksliškai nepripažinta?

Visgi, tikėti tuo, ar ne, kiekvienas žmogus renkasi pagal save, tačiau gydytojas-psichiatras, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius sako, kad vis dėlto, hipnoterapija nėra oficialiai pripažintas ir naudojamas būdas.

Pasak jo, hipnoterapija buvo naudojama labiau prieš šimtmetį, kai buvo pats jos „pakilimas“. Dabar vis dėlto tikroji hipnoterapija nėra labai populiari ir ji nėra moksliškai įrodyta.

„Jei anksčiau hipnoterapija buvo laikoma rimtu gydymo metodu, kada užmigdžius žmogui galima įteikti mintis ar nuraminti baimes, dabar hipnoterapija labiau naudojama atsipalaidavimui. Keičiasi požiūris, nėra rimtų įrodymų, kad hipnoterapija galėtų labai stipriai nuraminti mintis ar įteikti tam tikras mintis“, – teigia psichiatras.

M. Marcinkevičiaus teigimu, hipnoterapija yra kuomet žmogus yra įvedamas į miego ar transo būseną. Anksčiau buvo manoma, kad tokioje būsenoje tiesiogiai galima paveikti žmogaus psichiką. Deja, kaip teigia jis, tai neturi tikrų mokslinių įrodymų.

„Solidžiose, rimtose gydymo įstaigose, kaip gydymo metodo jūs niekur iš esmės hipnoterapijos nerasite. Jis taikomas daugiau galbūt reabilitacijos įstaigose, būtent daugiau kaip relaksacijos metodas“, – pažymi gydytojas.

Visgi, psichiatro teigimu, hipnoterapijai labiau pasiduoda žmonės, kurie yra įtaigesni, linkę į pasidavimą ir kurie greitai priima įspūdžius: „Mokslinių įrodymų, kad tai galėtų pagydyti – nėra, o kaip relaksacinė technika ji gali būti naudojama“.