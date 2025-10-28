Turime kasdien rūpintis savo smegenimis

Sportas svarbus ne tik raumenims, bet ir smegenims
Aktyvi ir reguliariai atliekama mankšta svarbi ne tik gerai fizinei, bet ir psichinei sveikatai. Sportinė veikla naudinga bet kokio amžiaus asmenims – kas savaitę aktyviai sportuojant bent tris kartus po valandą, galima pasiekti neabejotinai geresnių intelektinių rezultatų nei visai nesportuojant.
Pavyzdžiui, vienas gana paprastas, bet labai didelį kiekį įvairaus amžiaus dalyvių įtraukiantis tyrimas parodė, kad pamynus dviratį bent penkiolika minučių, pagerėja pažintinės funkcijos, tarp jų – ir atmintis. Judėjimas padeda aktyvinti smegenų struktūros palaikymą ir neuronų atsinaujinimą, pavyzdžiui, aktyvi ir reguliari fizinė veikla tiesiogiai susijusi su gausesne apsauginių baltymų smegenyse sekrecija. Kiti moksliniai tyrimai parodė, kad aktyvus fizinis gyvenimo būdas padeda sumažinti senatvinės silpnaprotystės vyresniame amžiuje išsivystymo riziką.
Meditacija – atgaiva ir ramybė smegenims bei visam kūnui
Tyrimais įrodyta, kad meditacija naudinga ne tik psichinei, bet ir fizinei sveikatai, pavyzdžiui, smegenims. Meditacija turi raminantį ir atpalaiduojantį, skausmą ir stresą mažinantį poveikį. Ji itin naudinga per dideliu kraujo spaudimu besiskundžiantiems pacientams, nes gali padėti sureguliuoti arterinį kraujo spaudimą ir širdies ritmą.
Kai kurių tyrimų rezultatai rodo, kad meditacija gali padėti didinti atminčiai svarbių smegenų audinių kiekį, kurių smegenims senstant, deja, bet mažėja. Tarkime, bėgant metams smegenyse mažėja pilkosios medžiagos kiekiai, o tai neigiamai veikia įvairias pažintines funkcijas, pavyzdžiui, trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį, kalbos funkciją, judėjimo galimybes, orientaciją ir dėmesio koncentraciją, rašymo ir skaičiavimo įgūdžius, gebėjimą mokytis. Jei sutrinka šios pažintinės funkcijos, kurios dar vadinamos kognityvinėmis, be abejonės, sutrinka bei pakinta asmens socialinis elgesys, motyvacija bei emocijų kontrolė.
Pavyzdžiui, moksliniais tyrimais įrodyta, kad vienas meditacijos seansas gali veiksmingai pagerinti trumpalaikę atmintį bet kokio amžiaus asmenims – ir vaikams, ir paaugliams, ir vidutinio, ir senyvo amžiaus asmenims.
Nesijaudinkite, jei pirmieji meditacijos seansai, atrodo, visai nepavyksta – jei pats procesas patinka, tikėtina, kad laikui bėgant išsiugdysite įgūdį.
„Priešuždegiminė“ mityba – vertinga pagalba ir smegenims, ir visam organizmui
Antioksidantų gausi mityba – tikra dovana mūsų smegenims. Duomenys rodo, kad antioksidantai padeda mažinti uždegiminių reakcijų pasireiškimą organizme ir veikia malšindami/ blokuodami įvairių laisvųjų radikalų sukeltą oksidacinio streso procesą.
Itin daug antioksidantų turi įvairus supermaistas, pavyzdžiui, Goji uogos, kanapių sėklos ar spirulinos milteliai, tačiau paprasčiausias būdas kasdien su savo maisto racionu gauti daug natūralių antioksidantų – valgyti pakankamai daržovių, vaisių, uogų, pavyzdžiui, špinatų, brokolių, gervuogių, braškių, mėlynių, persikų ir t.t.
Naudinga gerti žaliąją arbatą – ji taip pat turi daug sveikatai ir smegenims vertingų antioksidantų, blokuojančių uždegiminius procesus organizme.
Vienas gana didelės apimties tyrimas parodė, kad tie, kurie savo mityboje turėjo daugiau vaisių ir daržovių, patyrė statistiškai reikšmingai mažesnę senatvinės demencijos išsivystymo riziką.
Pamėkite kakavą ir smegenys Jums padėkos
Kokybiška kakava – tikra gamtos dovana Jūsų smegenims, mat ji ne tik skani, bet ir labai maistinga. Kakavoje yra daug uždegimines reakcijas stabdančių augalinių antioksidantų (flavonoidų), kurie ne tik mažina oksidacinio streso sukeliamą žalą neuronams, bet ir padeda gerinti smegenų kraujotakos procesus – o tai itin svarbu geroms pažintinėms funkcijoms, apimančioms atmintį, gebėjimą mokytis, skaičiuoti, kalbėti, rašyti, orientuotis ir sukoncentruoti dėmesį.
Ne vienas mokslinis tyrimas parodė, kad reguliarus ir saikingas juodojo šokolado, kuriame daug kokybiškos kakavos, vartojimas padėjo pagerinti atminties funkcijas. Rekomenduojame rinktis geros kokybės ir daug sausosios kakavos masės turintį šokoladą, kuriame nebūtų daug pridėtinio cukraus ir iš viso nebūtų palmių riebalų ar kitų sveikatai žalingų sudėtinių dalių, pavyzdžiui, transriebalų.
Geriausia rinktis tokį juodąjį šokoladą, kuriame yra mažiausiai 70 – 75 proc. kakavos sausosios masės ir vengti pieninių ar baltųjų šokoladų. Žinoma, šis šokoladas nebus toks saldus, jis gali būti net gana kartus, vis dėlto tai įrodo, kad maisto produktas gana naudingas smegenims ir už atmintį atsakingoms šio organo sritims.
Nootropai – šiandieninės medicinos laimėjimas
Apie ką dar vertėtų žinoti kiekvienam, kuriam rūpi gera smegenų veikla ir kognityvinių funkcijų išsaugojimas? Neabejojame – reikėtų plačiau pasidomėti nootropais. Nootropai, paprastai tariant, gerina atmintį ir gebėjimą mokytis. Jų veikimo mechanizmas nėra visiškai ištirtas, tačiau veikdami cholinerginius receptorius bei cholino apykaitą, jie veiksmingai didina neuronų aktyvumą. Tokie nootropai neslopina centrinės nervų sistemos, neveikia ir vegetacinės nervų sistemos. Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad pacientams, sergantiems lengvo ir vidutinio sunkumo senatvine silpnaprotyste, tokie nootropai pagerino dėmesį, mokymąsi, atmintį, orientaciją ir kitus protinius sugebėjimus. Dėl nootropų vartojimo būtina pasitarti su gydytoju – jie paskiriami tik esant indikacijoms, tarkime, pasireiškiant pirmiesiems kraujagyslinės demencijos simptomams senyvame amžiuje.
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.
