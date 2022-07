TOP3 Zodiako ženklai – didžiausi išdavikai: pasukę į kairę nebesustos

Tvirtieji ženklai (Jautis, Liūtas, Skorpionas ir Vandenis) mėgsta išlaikyti status quo, o besikeičiantys ženklai (Dvyniai, Mergelė, Šaulys ir Žuvys) labai lengvai prisitaiko, rašo bustle.com.

Dėl to yra daug didesnė tikimybė, kad tvirtieji ženklai išliks kur kas labiau ištikimi santykiuose nei visi kiti. „Tai ženklai, kurie paprastai nemėgsta pokyčių. Vienas iš pagrindinių jų vaidmenų gyvenime yra stabilumas,” – sako astrologas McKean.

„Tai nereiškia, kad visi jie bus ištikimi – mes visi priklausome nuo sudėtingos žmogaus prigimties, – bet yra daug didesnė tikimybė, kad tvirtieji ženklai bus ištikimi negu kiti ženklai.“

Žinoma, ne kiekvienam žmogui, turinčiam tam tikrą ženklą, lemta būti neištikimam. Giliau įsikasę kieno nors gimimo lentelę, geriau suprasite, kaip jie gali sukčiauti. Bet jeigu žiūrite tik į ženklus Saulėje, štai trys neištikimi ženklai Zodiake.

Avinas

Ugningąjį Aviną valdo Marsas, veiksmų, agresijos ir seksualumo planeta. Astrologė Clarisse Monahan pasakojo „Bustle”: „Tai yra tas ženklas, kurio lytinis potraukis labai didelis, be to, jis linkęs nuobodžiauti.

Jų partneris turi būti labai prisitaikantis, kad Avinas nežiūrėtų kitur.“ Avinai greitai įsimyli, bet taip pat greitai ir nustoja mylėti. Jei jų partneris jų nebejaudina, jie gali susigundyti išmėginti kitus variantus.

Avinai dažniausiai nustoja domėtis bet kuriais Zodiako ženklais, kurie nesuspėja su jų sparčiu tempu. Pavyzdžiui, lėtas ir pastovus Jautis, laikui bėgant, gali sukelti nuobodulį Avinui.

Švelnusis Vėžys taip pat gali turėti per daug emocijų Avinui ir jis nepajėgs su jomis susidoroti. Todėl Jautis ir Vėžys yra du Zodiako ženklai, kuriems Avinas greičiausiai yra neištikimas.

Tačiau verta pažymėti, kad Avinas yra vienas iš ženklų, kuris greičiausiai apgaudinėja negalvodamas. Pasak astrologės Amy Tripp, jų impulsai ir troškimai gali trukdyti jiems priimti geriausią sprendimą.

Avinai paprastai elgiasi negalvodami apie pasekmes. Priešingai, jie daro viską, kas šiuo metu atrodo teisinga. Jei jiems buvo tam tikra nuotaika ir kas nors buvo labai patrauklus, Avinas gali tiesiog nueiti į kairę.

Dvyniai

Iš visų Zodiako ženklų nenuostabu, kad Dvyniai yra tas ženklas, kuris greičiausiai yra neištikimas. Šiaip ar taip, juos simbolizuoja Dvyniai, todėl yra bent dvi jų asmenybės pusės, kurias turite žinoti. Be to, Dvyniai yra besikeičiantis ženklas. C. Monahan sako:

„Tai ženklas, kuris paprastai būna lankstesnis ir atviresnis siūlymams bei troškimams. Dvyniai yra besikeičiantis oro ženklas, todėl gali būti vienas iš labiausiai neištikimų ženklų. Dvyniams nuolat reikia stimuliacijos ir jiems santykiai greitai pabosta. Tu niekada nežinai, su kuo susiduri, būdamas su Dvyniu.

Pasak McKean, kad būtų laimingi, Dvyniai turi gyventi įvairiai, laisvai ir lanksčiai. „Jie yra socialiniai Zodiako drugeliai, todėl buvimas ir plepėjimas su žmonėmis, su kuriais jie susitinka per dieną, patenkina jų norą bendrauti ir socializuotis“, – sako ji.

Dvyniai paprastai viskam turi dublį (arba daugiau), ir tai nesustoja ties materialiais objektais. „Dublių turėjimo priežastis yra ta, kad jie nori patenkinti tiek emocinius, tiek protinius savo troškimų aspektus“, – sako McKean.

Kartais tai gali būti susiję su buvimu keliuose santykiuose vienu metu. Bet Dvyniai to gali nelaikyti apgaule.

„Kadangi jie neieško žodžio kišenėje, jie linkę daug migločiau apibrėžti, ką reiškia būti ištikimiems“, – sako ji. Jei susitikinėjate su Dvyniu ir norite monogamiškų santykių, svarbu šį troškimą atskleisti. Negalima tiesiog manyti, kad Dvynys galvos taip pat, kaip ir jūs.

Svarstyklės

Svarstyklės, kaip Veneros valdomas ženklas, yra didžiausios romantikės ir labai susitelkia į santykius. Nepaisant to, kad Svarstyklės yra šnekus socialinis padaras, jos yra natūralios meilužės ir pacifistės, sako Mckean. Jas simbolizuoja svarstyklės, todėl pusiausvyra yra svarbi, o gerų santykių turėjimas yra to dalis.

Jei Svarstyklės yra neištikimos, tai todėl, kad jos siekia gauti tai, ko, jų manymu, negauna iš savo partnerio. Jie jausis baisiai kalti dėl neištikimybės, bet, norėdamos išsaugoti taiką, jos padarys viską, kas įmanoma, kad nuo jūsų tai nuslėptų.

„Svarstyklės nėra tokios slapukės kaip Skorpionas ar Žuvys, ir jos nėra tokios greitos kaip Dvyniai, todėl dažnai jų pačių veiksmus dienos šviesoje liudija draugai, kurie linkę atskleisti jų romanus“, – sako McKean.

Susidūrę su partneriu, jie iš pradžių mėgins tai paneigti. Jie net gali pasistengti kiek įmanoma ilgiau nekalbėti. Pasak C. Monahan, jiems labiau patinka pasyvus požiūris. Jie gali pamėginti priversti savo partnerį nutraukti santykius arba pažiūrėti arba lauks, kol jų santykiai savaime išblės. Tačiau, kai jie bus priremti į kampą, jie bus sąžiningi.

„Guoskite save tuo, kad jie bus atviri su jumis, ir suprasite, kad jie tikrai neketino būti neištikimi,” – sako Mckean. „Kol Svarstyklės bus patenkintos, turėsite ištikimą partnerį”.

Svarstyklės džiaugiasi romanu ir tikriausiai apgaudinėja tokį ženklą kaip Mergelė ar Ožiaragis. Šie du Žemės ženklai yra rimti ir praktiški. Nors jie gali užtikrinti Svarstyklėms saugumą, santykiams gali trūkti tokios aistros ir romantiškumo, kokių Svarstyklės iš tiesų trokšta.

Pasak C. Monahan, Vandenis būtų ženklas, su kuriuo Svarstyklės greičiausiai bus neištikimos. „Vandenio ir Svarstyklių ryšys yra „intensyvus ir viską į save traukiantis“. Šie du turi magnetinį ir stiprų seksualinį ryšį.