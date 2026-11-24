Pasak Klaipėdos universiteto ligoninės atstovų, šeimoms tokia galimybė yra itin svarbi, todėl kasmetinės laidotuvės tampa ne tik simboliniu atsisveikinimu, bet ir pagalba išgyvenant netektį.
Klaipėdoje – jautrios laidotuvės
Laidojimo namų „Aterna“ vadovas sako, kad poreikį turėti tokią atminimo vietą patvirtina ir žmonių elgesys po praėjusių metų ceremonijos. Jo teigimu, kapavietė neliko pamiršta ir buvo lankoma visus metus.
„Lapkričio 23-iąją, minint Negimusio kūdikio dieną, Klaipėdos Joniškės kapinių kolumbariume palaidoti 22 embrionų kremuoti palaikai, iki laidotuvių saugoti Klaipėdos universiteto ligoninėje (KUL).
Pirmą kartą toks atsisveikinimas Klaipėdoje surengtas pernai lapkričio 22-ąją. Viena iš iniciatorių buvo Klaipėdos universiteto ligoninė, su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija ir laidojimo namais „Aterna“ sutarusi tokias laidotuves rengti kasmet.
„Šią iniciatyvą laikome kilnia misija. Mums svarbu, kad negimusių kūdikių embrionai būtų palaidoti oriai ir su pagarba, o šeimos galėtų atsisveikinti. Jos teiraujasi, kada vyks laidotuvės, todėl matome, kiek daug joms reiškia ši galimybė.
Pernai kartu su vyskupija ir laidojimo namais „Aterna“ palaidojome 7 embrionų palaikus, šiemet palaidojome 22. Dar dviejų embrionų palaikus šeimos atsiėmė, kad palaidotų pačios.
Šią misiją ketiname tęsti. Kiekvienas negimęs kūdikis nusipelno pagarbaus atsisveikinimo, o kiekvienos šeimos netektis – atjautos“, – sako Klaipėdos universiteto ligoninės direktorė slaugai Aida Smagurienė.
Laidojimo namų „Aterna“ direktorius Vidas Valauskas teigia, kad po pernykščių laidotuvių žmonės visus metus lankė šią atminimo vietą.
„Nuo tos dienos, kai pernai po ceremonijos uždegėme pirmąją žvakutę, čia vis matydavome naujas žvakeles ir padėtų gėlių. Manau, tai rodo, kad žmonėms labai svarbu turėti vietą, kur jie gali ateiti pagerbti negimusius kūdikius“, – pastebi V. Valauskas“, – „Facebook“ apie jautrų atsisveikinimą skelbė Klaipėdos universiteto ligoninė.
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