Ligoninės direktorės slaugai Aidos Smagurienės teigimu, ši iniciatyva svarbi tuo, kad leidžia oriai palaidoti negimusius kūdikius ir suteikia šeimoms galimybę su jais atsisveikinti.
„Šeimos teiraujasi, kada vyks laidotuvės, todėl matome, kiek daug joms reiškia ši galimybė. Pernai drauge su vyskupija ir laidojimo namais „Aterna“ palaidojome septynių embrionų palaikus, o šiemet – dvidešimt dviejų. Dar dviejų embrionų palaikus šeimos atsiėmė, kad palaidotų pačios“, – sako A. Smagurienė.
Jos teigimu, tokias laidotuves ketinama rengti ir toliau, nes kiekvienas negimęs kūdikis nusipelno pagarbaus atsisveikinimo, o kiekviena netektį patyrusi šeima – atjautos.
Atsisveikinimas su negimusiais kūdikiais
Apie tai, kaip svarbu šeimoms turėti kur atsisveikinti su negimusiais kūdikiais, kalba ir minėtų laidojimo namų direktorius Vidas Valauskas. Pasak jo, po pernykščių laidotuvių žmonės visus metus lankė negimusių kūdikių atminimo vietą kolumbariume.
„Nuo tos dienos, kai pernai po ceremonijos uždegėme pirmąją žvakutę, čia vis matydavome naujų žvakelių ir padėtų gėlių.
Manau, tai rodo, kad žmonėms labai svarbu turėti vietą, kur jie gali ateiti pagerbti negimusių kūdikių“, – pastebi V. Valauskas, kurio vadovaujama įmonė neatlygintinai saugo ir prižiūri šią laidojimo vietą.
Atsisveikinti su šiemet Klaipėdoje laidojamais negimusiais kūdikiais bus galima lapkričio 23 d. 14 val. minėtuose laidojimo namuose. Vėliau balta urna su kremuotais palaikais bus palydėta į Joniškės kapines ir įdėta į kolumbariumo nišą.
Palaikus neatlygintinai kremavo bendrovė „Cremains“, o laidotuvių apeigomis pasirūpino Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.
Pirmą kartą negimusių kūdikių laidotuvės uostamiestyje surengtos 2025 m. lapkričio 22-ąją. Tai bendra Klaipėdos universiteto ligoninės, laidojimo namų ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos iniciatyva. Jos rengėjai tokias laidotuves ketina rengti kasmet.
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